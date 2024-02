Netflix onthult releasedatum van 'Ronja De Roversdochter'

Netflix onthult de eerste beelden en releasedatum van 'Ronja de Roversdochter'. De serie is gebaseerd op het wereldberoemde verhaal van Astrid Lindgren.

Het eerste deel verschijnt vanaf 28 maart op Netflix.

In een uitgebreide maar toch trouwe herinterpretatie van het klassieke verhaal, geschreven door Hans Rosenfeldt ('The Bridge', 'Marcella') en geproduceerd door Filmlance, worden kijkers opnieuw ondergedompeld in een van de meest geliefde verhalen van Zweden.

De serie verschijnt in twee delen, waarbij Deel 1, bestaande uit aflevering 1-6, op 28 maart wordt gelanceerd, gevolgd door Deel 2, aflevering 7-12, later in 2024.

Over 'Ronja de Roversdochter'

'Ronja de Roversdochter' volgt de avonturen van een geestig en opstandig meisje geboren in een bende van rovers in een middeleeuws Scandinavisch kasteel.

Naarmate Ronja opgroeit, ontdekt ze het magische, maar gevaarlijke bos met al zijn vreemde en mysterieuze wezens. Toch voelt ze zich meer thuis in het bos dan in het enorme kasteel.

Wanneer Ronja de jongen Birk ontmoet van een rivaliserende bende, markeert dit het begin van een duistere familievete en ontstaat er een verboden vriendschap. Dit allemaal terwijl een beruchte rentmeester arriveert om het bos voorgoed van rovers te ontdoen

Cast: Kerstin Linden (Ronja), Jack Bergenholtz-Henriksson (Birk), Christopher Wagelin (Mattis), Krista Kosonen (Lovis), Sverrir Gudnason (Borka), Maria Nohra (Undis), Pernilla August (Valdir), Vera Vitali (Cappa) en Johan Ulveson (Noddle-Pete)

Geschreven door: Hans Rosenfeldt (gebaseerd op het boek van Astrid Lindgren)

Geregisseerd door: Lisa James Larsson

Producenten: Bonnie Skoog Feeney en Mattias Arehn

Genre: Family, fantasy, adventure

De serie is geproduceerd door Filmlance International, een onderdeel van Banijay, in co-productie met Viaplay, Film i Väst, Ahil, ARD Degeto, en met steun van de Europese Unie en Creative Europe.