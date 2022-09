Netflix onthult officiële trailer van 'The School for Good and Evil'

In het dorpje Gavaldon delen twee buitenbeentjes en beste vriendinnen, Sophie (Sophia Anne Caruso) en Agatha (Sofia Wylie) een bijzondere band.

Sophie, een goudharige naaister, droomt ervan haar sombere leven te ontvluchten om een prinses te worden. Terwijl Agatha, met haar rauwe stijl en eigenzinnige moeder, het in zich heeft om een echte heks te worden. Op een nacht, onder de bloedrode maan, neemt een machtige kracht hen mee naar The School for Good and Evil waar de ware verhalen achter elk groot sprookje beginnen. Toch gaat er meteen iets mis, Sophie wordt naar de School for Evil gestuurd, onder leiding van de glamoureuze en felle Lady Lesso (Charlize Theron), en Agatha naar de School for Good, onder leiding van de stralende en vriendelijke Professor Dovey (Kerry Washington).

Alsof het wennen op school met de nakomelingen van de Wicked Witch (Freya Parks), Captain Hook (Earl Cave) en King Arthur (Jamie Flatters) al niet moeilijk genoeg is, kan volgens de Schoolmaster (Laurence Fishburne) alleen de kus van ware liefde de regels veranderen en de meisjes naar hun rechtmatige school sturen. Wanneer plots een duister en gevaarlijk figuur (Kit Young), die mysterieuze banden heeft met Sophie, opduikt en dreigt om de school en de wereld daarbuiten volledig te vernietigen, moeten ze alles op alles zetten om tot een happily ever after te komen.

Regisseur: Paul Feig

Schrijvers: David Magee en Paul Feig

Producers: Joe Roth, Jeffery Kirschenbaum, Jane Startz, Paul Feig, Laura Fischer

Executive producers: Stephen Jones, Zack Roth, Chris Castaldi, Soman Chainani, Patriciër Riggen

Gebaseerd op het boek van: Soman Chainani

Cast: Kerry Washington, Charlize Theron, Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Jamie Flatters, Kit Young, Peter Serafinowicz, Rob Delaney, Mark Heap, Patti LuPone, Rachel Bloom, Earl Cave, Demi Isaac Oviawe, Freya Parks, Kaitlyn Akinpelumi, Holly Sturton, Emma Lau, Briony Scarlett, Ally Cubb, Rosie Graham, Joelle, Chinenye Ezeudu, Oliver Watson, Ali Khan, Myles Kamwendo en Misia Butler

'The School for Good and Evil' opent op 19 oktober haar deuren.