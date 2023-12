Netflix onthult officiële trailer van deel 2 van 'The Crown' seizoen 6

Vandaag verschijnt de officiŽle trailer van deel 2 van het laatste seizoen van 'The Crown', dat een voorproefje geeft van de ontknoping van Peter Morgans awardwinnende dramareeks.

Sinds het debuut op Netflix in 2016 sleepte de serie meerdere nominaties en prijzen in de wacht, waaronder 27 BAFTA-nominaties, 19 Golden Globe-nominaties (met 7 overwinningen) en maar liefst 69 Emmy-nominaties. Over vier seizoenen wist 'The Crown' maar liefst 21 awards binnen te slepen. Seizoen 6 deel 2 verschijnt op 14 december op Netflix en is de eerste Netflix Original die zowel geproduceerd als gefilmd werd in het Verenigd Koninkrijk.

Over 'The Crown' S6 deel 2

In het tweede deel keert Prins William terug naar Eton. Hij probeert nog steeds de tragische dood van zijn moeder te verwerken, te midden van de toenemende aandacht van jonge vrouwelijke fans. De worsteling om zich weer aan te passen leidt tot spanningen met zijn familie, die probeert een andere jonge erfgenaam te steunen om zijn weg te vinden in het systeem en de wereld.

Later, wanneer prins William zijn plaats bemachtigt op St Andrews University, gaat het alomtegenwoordige conflict van het leven als rijksambtenaar verder. Hij probeert een evenwicht te vinden tussen de traditionele overgangsrituelen voor studenten en de beperkingen van zijn positie en de constante aanwezigheid van persoonlijke lijfwachten. Zijn doorzettingsvermogen wordt op de proef gesteld wanneer hij verliefd wordt op een van de meest begeerde studenten op de campus: Kate Middleton.

Prinses Margaret krijgt een beroerte en moet hierdoor plotseling haar levensstijl herzien. Terwijl haar gezondheid achteruit blijft gaan dagdroomt ze over haar geheime avondje uit met haar zus tijdens het grootste feest in de geschiedenis: VE Day 1945. De herinneringen aan die avond, en wat het haar leerde over haar oudere zus, troosten haar tijdens haar laatste dagen.

Na het overlijden van haar zus en moeder, haar gouden jubileum en het goedkeuren van het huwelijk tussen prins Charles en Camilla, begint de koningin na te denken over haar regeerperiode en later over haar nalatenschap. Nu ze haar negende decennium nadert, wordt de koningin genoodzaakt diep te graven en echt te onderzoeken wat het beste is voor de toekomst van de monarchie.

'The Crown' deel 2 is vanaf 14 december 2023 exclusief te zien op Netflix.