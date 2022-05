Netflix onthult eerste 8 minuten van 'Stranger Things' seizoen 4

Netflix verrast fans met de eerste acht minuten van het nieuwste seizoen van 'Stranger Things'. Het vierde deel van de populaire serie is maar liefst vijf uur langer dan de voorgaande seizoenen.

Vrijdag 27 mei verschijnt Volume 1 met de eerste 7 afleveringen wereldwijd op Netflix. De laatste twee epische afleveringen volgen in Volume 2 op 1 juli.

'Stranger Things 4'

Het is zes maanden geleden sinds The Battle of Starcourt terreur en verwoesting naar Hawkins bracht. De vriendengroep worstelt met de nasleep van deze gebeurtenis en wordt voor het eerst van elkaar gescheiden. Daarnaast maken de uitdagingen die de middelbare school met zich meebrengt het er niet makkelijker op. Juist in deze lastige periode krijgt de groep te maken met een nieuwe en angstaanjagende bovennatuurlijke dreiging, met een gruwelijk mysterie tot gevolg. Het mysterie oplossen is hun enige kans om eindelijk een einde te maken aan de verschrikkingen van de Upside Down.

'Stranger Things' is een Netflix Original serie gecreëerd door The Duffer Brothers en geproduceerd door Monkey Massacre Productions & 21 Laps Entertainment. The Duffer Brothers zijn ook de executive producers van 'Stranger Things', samen met Shawn Levy en Dan Cohen van 21 Laps Entertainment en Iain Paterson.