Netflix lanceert trailer van 'News of the World' met Tom Hanks

Foto: © Netflix 2021

Netflix en Universal Pictures presenteren 'News of The World' met Tom Hanks, een ontroerend verhaal geschreven en geregisseerd door Paul Greengrass.

Na hun succesvolle samenwerking voor de film Captain Phillips (genomineerd voor Best Picture 2013) zijn Greengrass en Hanks eindelijk weer herenigd.

Over 'News of the World'

Vijf jaar na het einde van een burgeroorlog trekt Kapitein Jefferson Kyle Kidd (Hanks), een veteraan die drie oorlogen heeft meegemaakt, van stad naar stad als non-fictie verhalenverteller. Hij deelt het nieuws van presidenten en koninginnen, glorieuze vetes, verwoestende rampen en aangrijpende avonturen uit alle uithoeken van de wereld.

Op de prairie in Texas kruist zijn pad dat van Johanna (Helena Zengel, System Crasher), een tienjarig meisje dat zes jaar eerder werd ontvoerd door het Kiowa-volk en is opgevoed als één van hen. Vijandig tegenover een wereld die ze nooit heeft gekend, wordt Johanna tegen haar wil teruggestuurd naar haar biologische oom en tante.

Kidd stemt ermee in om het meisje terug te brengen naar de plek waar ze volgens de wet thuishoort. Terwijl ze honderden kilometers door de meedogenloze wildernis reizen, op zoek naar een plek die ze allebei ‘thuis’ kunnen noemen, komen de twee voor enorme uitdagingen van zowel menselijke als natuurlijke aard te staan.

'News of the World' wordt geregisseerd door Paul Greengrass ('Bourne'-films, 'United 93'). Het scenario van Luke Davies ('Lion') en Greengrass is gebaseerd op de bestseller van Paulette Jiles (National Book Award finalist). De film wordt geproduceerd door Gary Goetzman ('Mamma Mia!' franchise, 'Greyhound'), Gail Mutrux ('The Danish Girl', 'Donnie Brasco') en Gregory Goodman ('22 July', '8 Mile'). De uitvoerend producenten zijn Steven Shareshian en Tore Schmidt.

Cast: Tom Hanks en Helena Zengel

Geregisseerd door: Paul Greengrass

Scenario door: Paul Greengrass en Luke Davies, naar het boek van Paulette Jiles

Geproduceerd door: Gary Goetzman, Gail Mutrux en Gregory Goodman

Uitvoerend producenten: Steven Shareshian en Tore Schmidt