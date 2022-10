Netflix lanceert trailer van Nederlandse misdaadthriller 'The Takeover'

Als de ethische hacker Mel Bandison een data breach onschadelijk maakt bij een hightech zelfrijdende bus, legt ze daarmee onbedoeld een internationaal crimineel netwerk plat. Opeens staat Mels leven op z'n kop.

Ze wordt achtervolgd door criminelen, maar daarna ook door de politie omdat er een deepfake video opduikt waarop ze een moord pleegt. Mel kan niet meer naar huis en wordt gezocht in een stad waar op elke straathoek een camera hangt.

Ze duikt onder bij Thomas Deen, een mislukte blind date van een tijdje terug. Als ze ook hier opgespoord wordt, trekt ze Thomas per ongeluk mee in haar vlucht. In een poging haar onschuld te bewijzen, zoekt Mel haar oude mentor Buddy Benschop op in België. Terwijl Mel en Thomas een wankele vriendschap uitvechten, ontrafelt Buddy het probleem. Mels enige kans om zich vrij te pleiten, ligt in het hol van de leeuw. Ze moet terug naar Rotterdam. Terug naar de zelfrijdende bus waar met geavanceerde facial recognition de basis is gelegd voor de fake video die haar nu verdacht maakt. Met camera’s die haar overal bespieden en met politie en criminelen op haar hielen, lijkt dit een onmogelijke taak.

Cast: Holly Mae Brood, Géza Weisz, Frank Lammers, Whalid Benmbarek,

Susan Radder en Noortje Herlaar.

Producent: Fiction Valley

Schrijvers: Naar een idee van Hans Erik Kraan en Hans Bot

Scenario: Tijs van Marle en Hans Erik Kraan

Regisseur: Annemarie van de Mond

Producenten: Annemieke van Vliet, Femke Bennink

'The Takeover' is vanaf 1 november wereldwijd en exclusief te zien op Netflix.