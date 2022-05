Netflix lanceert reeks nieuwe games

Of je nu zin hebt in een casual game of een meer meeslepende ervaring, vanaf nu zijn Dragon Up (East Side Games), Moonlighter (11 Bit Studios), Townsmen - A Kingdom Rebuilt (HandyGames) exclusief op Netflix te vinden.

Vanaf 31 mei wordt daar ook nog Exploding Kittens - The Game (Exploding Kittens Digital) aan toegevoegd. De games zijn wereldwijd beschikbaar op iOS- en Android-toestellen. Met de laatste toevoegingen komt het Netflix-aanbod op 22 games. De release van deze nieuwe games komen in aanloop naar Netflix’ Geeked Week. Tijdens dit internationale virtuele event van 6 tot 10 juni worden meer aankondigingen rondom Netflix Games verwacht.

Dragon Up

Broed zeldzame draken uit en verzamel ze - help ze dan hun magie weer tot leven te wekken in dit kleurrijke en prachtig geanimeerde idle-avontuur voor één speler. Red het koninkrijk door het unieke ontwerp, de persoonlijkheid en de beloningen van elke draak te ontdekken. Breid je koninkrijk juist uit door meer landen en exotische plekken te ontgrendelen. Upgrade je draken en nesten, en ze zullen meer munten produceren. Verzamel kaarten en toverdrankjes en train je favoriete draken in hun vaardigheden. De beste manier om geld te verdienen is door geld te eten, dus voer goud aan je draak Billy om geweldige schatten, nieuwe draken en nieuwe nesten vrij te spelen.

Fun fact: De platte, grafische stijl van Dragon Up is geïnspireerd op het Scandinavisch design en de illustraties uit oude sprookjesboeken.

Moonlighter - Netflix’ eerste game uit Polen

Overdag beheer je een winkel in een idyllisch dorpje. Terwijl je 's nachts kerkers verkent, monsters afslacht en mysteries ontrafelt in dit RPG-avontuur. Stap in de schoenen van Will, een moedige winkelier die er stiekem van droomt een held te worden in dit actie-rollenspel. Overdag ben je je eigen baas. Verkoop artikelen, bepaal de prijs, beheer de goudvoorraad, werf assistenten en werk aan winkelupgrades. Leer je dorpsgenoten kennen terwijl je nieuwe zaken helpt oprichten, nieuwe pantsers en wapens vervaardigt, en bestaande uitrusting gebruikt om je vaardigheden te verbeteren. Maar pas op - sommige louche individuen willen misschien je kostbare bezit stelen.

Fun fact: Will, de hoofdrolspeler, heeft wit haar, geïnspireerd op een van de hoofdpersonages uit het spel Bastion van Supergiant Games, genaamd The Kid. Veel mensen denken dat Will daarom een oude man is, maar hij is eigenlijk een twintiger.

Townsmen - A Kingdom Rebuilt - Netflix eerste game uit Duitsland

Wie wist dat een koninkrijk leiden zo moeilijk was? In deze mobiele versie van het veelgeprezen strategiespel kun jij heersen. Begin met een klein dorp en bouw verder tot een enorme middeleeuwse metropool. Een fris en kleurrijk land wacht op jou en je kolonisten, die voedsel, bescherming en plezier nodig hebben. Stuur je bouwvakkers op pad om een stad naar eigen ontwerp te bouwen. Manage arbeiders om hout te hakken en waardevolle ertsen te delven. Maar houd het weer, ziektes en rampen in de gaten. En vergeet niet om de belasting te innen. Seizoenen hebben invloed op de vraag naar bepaalde goederen, zoals extra water voor de zomer en meer kleding in de winter. Jij bent de baas, dus jij beslist.

Leuk weetje: Townies (je trouwe onderdanen) gaan geen gebouwen binnen; ze worden onzichtbaar voor elke deur.

Exploding Kittens - The Game (31 mei)

Neem het kattenkruid mee en speel met maximaal vijf van je vrienden in deze single- of multiplayer game van de absolute bordspel-hit Exploding Kittens. Trek zoveel kaarten als je kunt, en doe je best om fatale katachtigen te ontwijken - of onschadelijk te maken. Of anders, boem gaat het dynamiet! In dit door katten gedomineerde kansspel trekken spelers kaarten - totdat iemand een exploderend katje trekt en opblaast. Maar dat is nog niet alles, Netflix-gamers kunnen aan de slag met twee splinternieuwe exclusieve kaarten, Radar en Flip Flop. Hiermee kunnen spelers het kaartspel op nieuwe manieren manipuleren. Radar onthult aan spelers de positie van de Exploding Kitten die zich het dichtst bij de top van de kaartenstapel bevindt en Flip Flop keert de volgorde van de kaarten in de stapel om.

Fun fact: Toekomstige versies van Exploding Kittens - The Game krijgen een exclusief uitbreidingspakket met kaarten die in het teken staan van de Netflix-serie die in 2023 verschijnt, zodat je met je favoriete personages kunt spelen en de show tot leven kunt brengen.