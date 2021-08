Netflix lanceert officiële trailer van tweede seizoen 'Into the Night'

Aan het einde van het eerste seizoen hebben de passagiers van Flight 21 onderdak gevonden in een oude militaire Sovjet-bunker in Bulgarije, weg van de zon. Helaas is dat maar van korte duur wanneer door een ongeluk een groot deel van hun voedselvoorraad wordt vernietigd en hun leven weer onzeker is.

Ze reizen vervolgens af naar de Global Seed Vault in Noorwegen in een wanhopige poging om te overleven. Maar ze zijn niet de enigen met dat idee… Voor het algemeen belang moet de groep opsplitsen, aardig zijn tegen de militaire bemanning en offers brengen in een race tegen de klok.

De cast van seizoen 2 bestaat uit Pauline Etienne, Mehmet Kurtulus, Laurent Capelluto, Ksawery Szlenkier, Jan Bijvoet, Babetida Sadjo, Nabil Mallat, Vincent Londez, Regina Bikkinina, Alba Gaïa Bellugi, Joe Manjón, Émilie Caen, Borys Szyc, Coen Bril, Dennis Mojen, Javier Godino en Marie-Josée Croze.

'Into The Night' is gecreëerd en geschreven door Jason George ('Narcos', 'The Blacklist'), met als executive producers Jason George en Tomek Bagiński ('The Witcher', 'The Cathedral'). Het tweede seizoen wordt geregisseerd door de Belgische regisseur Nabil Ben Yadir ('Les Barons', 'La Marche' en 'Dode Hoek') en Franse regisseur Camille Delamarre ('Balthazar', 'The Way', 'Last Call'). De serie wordt geproduceerd door Belgische productiehuis Entre Chien et Loup.

'Into the Night' is wereldwijd en exclusief beschikbaar op Netflix vanaf 8 september.