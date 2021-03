Netflix lanceert misdaadserie 'The Serpent' over Nederlandse diplomaat Herman Knippenberg

Netflix onthult vandaag de releasedatum en trailer van 'The Serpent', de veelgeprezen hitserie uit het Verenigd Koninkrijk, met in de hoofdrol Golden Globes-genomineerde Tahar Rahim en BAFTA-genomineerde Jenna Coleman.

De serie, geregisseerd door Hans Herbots en Tom Shankland, ging begin dit jaar in première op BBC One in het Verenigd Koninkrijk en werd met 31 miljoen streams een groot succes.

Over 'The Serpent'

'The Serpent' is geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van meesteroplichter Charles Sobhraj (Tahar Rahim) en de opmerkelijke pogingen van de Nederlandse diplomaat Herman Knippenberg (Billy Howle) om hem voor het gerecht te brengen. Sobhraj, die zich voordeed als juwelenhandelaar, en zijn vriendin Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman) reisden in 1975 en 1976 door Thailand, Nepal en India. Op de Aziatische 'Hippie Trail' pleegden ze diverse misdaden en werden ze de hoofdverdachten in een reeks moorden op jonge westerse reizigers.

Cast: Tahar Rahim, Jenna Coleman, Billy Howle, Ellie Bamber, Amesh Edireweera, Tim McInnerny en de Nederlandse Armand Rosbak en Ellie de Lange

Scenario: Richard Warlow en Toby Finlay

Regie: Tom Shankland en Hans Herbots

Geproduceerd door: Mammoth Screen voor Netflix en BBC One

Duur: 8 afleveringen van 60 minuten

'The Serpent', vanaf 2 april beschikbaar op Netflix.