Netflix lanceert de explosieve trailer van Álex Pina's 'Sky Rojo'

Foto: © Netflix 2021

'Sky Rojo' is de nieuwe actieserie van de makers van 'La Casa de Papel'. 'This is my club. This is where we spend our nights on a red leatherette sofa, trying our best to inspire some desperate lowlives to pay to sleep with us.'

Dit is hoe hoofdpersonage Coral (Verónica Sánchez) Club Las Novias omschrijft, het bordeel dat ze samen met Wendy (Lali Espósito) en Gina (Yany Prado) weet te ontvluchten. In hun zoektocht naar vrijheid worden ze op de hielen gezeten door Moisés (Miguel Ángel Silvestre) en Christian (Enric Auquer), de handlangers van hun pooier en clubeigenaar Romeo (Asier Etxeandia).

De drie vrouwen beginnen aan een wanhopige reis op zoek naar vrijheid en komen oog in oog te staan met alle mogelijke gevaren. Maar niets is teveel wanneer vijf minuten langer in leven blijven het enige is dat telt. De vrouwen moeten er met vastberadenheid, een vooruitziende blik en een flinke dosis humor voor zorgen dat ze niet door de realiteit worden ingehaald.

Donkere humor, een gezonde dosis actie en pure adrenaline. Dat is de belofte van 'Sky Rojo', een nieuwe Netflix Original die wereldwijd in première gaat op 19 maart. 'Sky Rojo' is bevestigd voor twee seizoenen. Het eerste seizoen bestaat uit acht afleveringen van elk 25 minuten en een mix van genres, door door de makers Álex Pina en Esther Martínez Lobato ('La Casa de Papel') aangeduid als 'Latin pulp.

Over Vancouver Media

Vancouver Media is een televisieproductiebedrijf opgericht door Álex Pina in 2016. Het bedrijf heeft als doel om shows te maken die opvallen. Sinds de oprichting heeft het 'La Casa de Papel', 'The Pier' en 'White Lines' ontwikkeld, met 'Sky Rojo' als nieuwste aanwinst.