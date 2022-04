Netflix kondigt mobiele game en animatieserie aan van populair kaartspel 'Exploding Kittens'

Netflix introduceert een mobiele game en animatieserie van het kaartspel Exploding Kittens. Het is voor het eerst dat de streamingdienst een mobiele game en TV-serie van dezelfde franchise uitbrengt.

'Exploding Kittens - The Game' verschijnt in mei op Netflix. In 2023 volgt een komische animatieserie voor volwassenen met rollen voor Tom Ellis ('Rush', 'Lucifer'), Abraham Lim ('Clickbait', 'The Boys'), Lucy Liu ('Shazam', 'Elementary'), Ally Maki ('Wrecked', 'Toy Story 4'), Mark Proksch ('What We Do In The Shadows', 'Better Call Saul') en Sasheer Zamata ('Woke', 'Home Economics').

In de animatieserie 'Exploding Kittens' neemt het eeuwige gevecht tussen Hemel en Hel epische proporties aan wanneer zowel God als de Duivel terug naar de aarde worden gestuurd - maar dan in de vorm van mollige huiskatten. De serie is gemaakt door showrunners Shane Kosakowski en Matthew Inman; executive producers Mike Judge, Greg Daniels en Dustin Davis van Bandera Entertainment; executive producers Peter Chernin en Jenno Topping namens de Chernin Entertainment Group; en executive producers en creators van de Exploding Kittens franchiseformule, Elan Lee en The Oatmeal’s Inman.

'Exploding Kittens - The Game' is hetzelfde als het klassieke spel waarbij spelers kaarten trekken en ze de exploderende kittens moeten zien te vermijden. Speciaal voor de Netflix-game worden er twee nieuwe actiekaarten toegevoegd: Radar, de kaart die aantoont welke exploderende kitten het dichtst bovenop de stapel ligt, en Flip Flop, de kaart waarmee spelers de volgorde van de kaarten op de stapel omdraaien. In de toekomst worden er meer nieuwe kaarten en spelregels verwacht, afgestemd op de animatieserie zodat vrienden en families met hun favoriete personages uit de serie kunnen spelen. 'Exploding Kittens - The Game' is er zowel voor singleplayer als multiplayer en Netflix-leden spelen het spel zonder extra kosten of in-app aankopen.

'Met het mede-ontwikkelen van een game en animatieserie slaan we een nieuwe weg in voor Netflix', zegt Mike Moon, Netflix Head of Adult Animation. 'We konden geen betere game bedenken om een complete wereld mee op te zetten dan 'Exploding Kittens', één van de meest inventieve, iconische en originele games van deze eeuw. Netflix is de perfect plek om deze groeiende franchise te ontdekken en we zijn dan ook ontzettend trots om met dit fantastische team samen te werken!

'Ons doel is om onze leden het allerbeste entertainment te bieden, in elke denkbare vorm - of het nu een game of een animatieserie is', zegt Leanne Loombe, Head of External Games, Netflix. 'We breiden het aanbod mobiele games fors uit en zijn dan ook erg blij om samen met het digitale team van 'Exploding Kittens' dit leuke spel voor alle leeftijden introduceren, inclusief een paar nieuwe updates exclusief voor onze leden.'

'Netflix is het enige platform dat 'Exploding Kittens' tot leven kan brengen in zowel een serie als game', zegt Matthew Inman, 'Exploding Kittens' Chief Creative Officer en Creator van The Oatmeal. 'We hebben 'Exploding Kittens' als weekend project op Kickstarter gelanceerd, maar in de afgelopen zes jaar is onze community uitgegroeid tot het hart en de ziel van ons bedrijf. De nieuwe serie en game geeft fans nieuwe manieren om de franchise te ontdekken.'