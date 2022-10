Netflix deelt teaser en releasedatum van 'Slumberland'

'Slumberland' neemt je mee naar een nieuwe magische plek. Een droomwereld waar Nemo (Marlow Barkley) en haar bijzondere buddy Flip (Jason Momoa) op het avontuur van hun leven gaan.

Nadat Nemo’s vader Peter (Kyle Chandler) plotseling vermist raakt op zee, staat haar hele leven op z’n kop. Ze moet haar idyllische bestaan achterlaten om bij haar lieve maar ongemakkelijke oom (Chris O’Dowd) in de stad te gaan wonen. Haar nieuwe leven brengt overdag veel uitdagingen met zich mee. Maar ‘s nachts leidt een geheime kaart haar naar de wonderlijke wereld van Slumberland en sluit Nemo zich aan bij Flip, een ruige maar lieve rover die snel haar maatje en haar gids wordt. Flip en Nemo beginnen samen aan een onvergetelijke reis waar ze dromen najagen en nachtmerries ontvluchten. En Nemo begint te hopen dat ze weer herenigd zal worden met haar vader.

'Slumberland' is geregisseerd door Francis Lawrence ('I Am Legend', 'The Hunger Games: Catching Fire & Mockingjay'), geschreven door David Guion en Michael Handelman ('Night at the Museum'; 'Secret of the Tomb') en geproduceerd door Peter Chernin, Jenno Topping, David Ready en Francis Lawrence. De overige cast bestaat onder andere uit Weruche Opia, India De Beaufort en Humberly Gonzalez.

'Slumberland' verschijnt 18 november wereldwijd en exclusief op Netflix.