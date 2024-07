Netflix deelt nieuwe beelden van sportdocumentaire 'LALIGA: All Access'

Netflix heeft nieuwe beelden vrijgegeven van 'LALIGA: All Access', over de bekende Spaanse voetbalcompetitie waar ook Nederlandse topspelers zoals Memphis Depay en Daley Blind deel van uitmaken.

De documentaireserie, gemaakt door Morena Films, bestaat uit acht afleveringen en is meteen ook de allereerste Spaanse sportdocumentaire. 'LALIGA: All Access' is vanaf 15 juli beschikbaar op Netflix.

'LaLiga' gaat niet alleen over voetbal; het gaat over passie, het gaat over spanning. LaLiga wordt beslist op het veld, maar ook daarbuiten: in de kleedkamer, op de tribunes, in de buitenwijken van het stadion, op de wedstrijddag. In deze docuserie volgen we uit eerste hand de ontwikkelingen van Girona, de grote revelatie van dit seizoen, en andere clubs. Daarnaast werpen we een diepere blik op de verhalen van spelers zoals Rakitic en Muniaín, die in 2024 afscheid namen van hun carrières bij Sevilla en Athletic Club. En we zien van dichtbij hoe spelers en fans de grote derby's van het land beleven, en natuurlijk ook El Clásico.

Alex Martinez Roig, samen met Juan Gordon uitvoerend producent van de docuserie bij Morena Films: 'We kijken er naar uit om de unieke verhalen uit de serie met de kijkers te delen. We belichten actuele onderwerpen zoals mentale gezondheid, weerstand tegen de gevestigde orde, leeftijdsdiscriminatie, doorzettingsvermogen, herstel na ernstige blessures... en dat alles met een voetballer of coach in de hoofdrol. Het is voor ons belangrijk om de sporters op een menselijke manier neer te zetten en de diversiteit van een grote competitie als LaLiga te tonen.'

In 'LALIGA: All Access' duiken we in de wereld van de beroemde sportcompetitie. We volgen het opmerkelijke seizoen van Girona FC onder leiding van coach Míchel, waarbij hij zich weet te onderscheiden van de gebruikelijke top drie. Ook volgen we het traject van Xavi Hernández bij Barça, met nieuwe spelers en spelers die vertrekken, de constante druk van de fans, en de stress die het team zowel binnen als buiten het veld ervaart. We werpen een blik op het dagelijks leven van vooraanstaande voetballers als Griezmann, Muniain, Rakitic, Take Kubo, Álvaro Morata, Isco, Memphis Depay, Nico Williams, Robert Lewandowski, en vele anderen. LaLiga wordt getoond zoals nooit tevoren, waarin de realiteit achter de Spaanse competitie wordt onthuld.

'LALIGA: All Access' is vanaf 15 juli exclusief beschikbaar op Netflix.