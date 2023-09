Netflix deelt eerste beelden van documentaire over voetballegende David Beckham

De vierdelige documentaireserie 'BECKHAM' vertelt het verhaal van wereldvoetballer en icoon David Beckham. Het is een van de bekendste namen ter wereld, toch zijn er maar weinig mensen die hem echt kennen.

De documentaire neemt je mee naar zijn jeugd in een arbeiderswijk in Oost-Londen, bespreekt zijn drive en vastberadenheid om te winnen en toont zijn worsteling om balans te vinden tussen zijn ambitie, liefde en familie. Het leven van Beckham is er een van hoge pieken en diepe dalen. 'BECKHAM' is een verrassend, persoonlijk en bijzonder verhaal over een van de populairste en meest geanalyseerde sporters aller tijden.

Voor de documentairereeks 'BECKHAM' kregen Academy Award-winnaar regisseur Fisher Stevens en producent John Battsek exclusieve toegang tot het leven van David, zijn vrouw Victoria, familie, vrienden en teamgenoten. Het resultaat is een intiem portret en tevens een verhaal over de hedendaagse sport- en celebritycultuur.

Productiemaatschappij: Studio 99 in association with Ventureland

Regisseur: Fisher Stevens

Director of Photography: Tim Cragg

Producenten: Fisher Stevens, John Battsek, Nicola Howson en Billie Shepherd

Uitvoerende producenten: Peter Lord, Nick Park, Carla Shelley, Sam Fell, Paul Kewley en Karey Kirkpatrick

Editor: Michael Harte

'BECKHAM' verschijnt 4 oktober exclusief op Netflix.