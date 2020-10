Netflix brengt de feestdagen naar jou

Foto: © Netflix 2020

Tijdens de feestdagen is het nergens beter dan thuis en Netflix zorgt ervoor dat je helemaal in de stemming komt met een nieuwe voorraad kerstfilms en series.

Kies je ervoor om samen met familie naar een vrolijke, muzikale komedie te kijken? Of ben je meer toe aan ontspanning en even weg uit de dagelijkse sleur met een heerlijke romantische film? De nieuwste Netflix releases hebben precies wat jij nodig hebt om de mooiste tijd van het jaar te beleven.

Films:

Vanaf 28 oktober 2020

'Holidate'

Sloane (Emma Roberts) en Jackson (Luke Bracey) kennen elkaar nog niet maar ze hebben één ding met elkaar gemeen: ze hebben een hekel aan de feestdagen. Ze zijn allebei single en dit zorgt ervoor dat ze tijdens de feestdagen aan de kindertafel moeten zitten of nog erger, ze worden op ongemakkelijke dates gestuurd. Wanneer ze elkaar voor het eerst ontmoeten na een bijzonder slechte kerstdag, spreken ze af om het komende jaar bij elke feestelijke gelegenheid elkaars ‘holidate’ te zijn. Met een wederzijdse minachting voor de feestdagen en de zekerheid dat ze geen gevoelens hebben voor elkaar, vormen ze het perfecte team. Maar nu een jaar vol absurde feesten er bijna op zit, ontdekken Sloane en Jackson dat het delen van alles waar ze een hekel aan hebben misschien toch iets is waar ze onverwacht van zijn gaan houden...

Geregisseerd door: John Whitesell

Geschreven door: Tiffany Paulsen

Geproduceerd door: McG en Mary Viola

Uitvoerende producenten: Steven Bello, Jenny Hinkey, Tiffany Paulsen

Cast: Emma Roberts, Luke Bracey, Andrew Bachelor, Jessica Capshaw, Manish Dayal, Alex Moffat, Jake Manley, Cynthy Wu met Frances Fisher en Kristin Chenoweth

Vanaf 13 november 2020

'Jingle Jangle: a Christmas Journey'

'Jingle Jangle: A Christmas Journey' is een muzikaal avontuur en visueel spektakel voor de hele familie. In dit magische kerstverhaal volgen we de wonderbaarlijke speelgoedmaker Jeronicus Jangle (Academy Award® winnaar Forest Whitakers) die in het authentieke stadje Cobbleton de meest bijzondere dingen uitvindt. Op een dag wordt Jeronicus’ zijn meest waardevolle uitvinding gestolen. Wanneer blijkt dat zijn vertrouwde leerling (Emmy winnaar Keegan-Michael Key) hierachter zit, is het aan de slimme en innovatieve kleindochter van Jeronicus (Madalen Mills) om hem te helpen. Samen doen ze er alles aan om de magie terug te brengen.

In 'Jingle Jangle: A Christmas Journey' zien we dat familie van onschatbare waarde kan zijn. Het magische verhaal is geschreven en geregisseerd door David E. Talbert. John Legend en Davy Nathan zijn verantwoordelijk voor de muziek. 'This Day' wordt uitgevoerd door Usher en Kiana Ledé.

Geschreven en geregisseerd door: David E. Talbert

Geproduceerd door: Lyn Sisson-Talbert, p.g.a., David E. Talbert, p.g.a., Kristin Burr, p.g.a., John Legend, Mike Jackson, David McIlvain

Cast: Forest Whitaker, Madalen Mills, Keegan-Michael Key, Sharon Rose, Phylicia Rashad, Anika Noni Rose, Ricky Martin, Kieron Dyer, Justin Cornwell, Lisa Davina Phillip, Hugh Bonneville

Vanaf 19 november 2020

'The Princess Switch: Switched Again'

Hertogin Margaret komt onverwacht op de troon van Montenaro terecht terwijl ze door een moeilijke periode gaat met haar vriend Kevin. Haar dubbelganger, Prinses Stacy van Belgravia, doet er alles aan om de twee geliefden weer bij elkaar te brengen. Maar door de plotselinge verschijning van een knap lid van de Koninklijke familie die het hart van Margaret koste wat kost wil stelen wordt dat nog moeilijker. Het onverwachte bezoek van Margarets feestende nichtje (een derde look-alike die haar eigen ambities heeft) gooit nog meer roet in het eten. Tel dit alles bij elkaar op en je hebt het recept voor driedubbele kerstproblemen.

Geschreven door Robin Bernheim Burger & Megan Metzzer

Gebaseerd op karakters gecreëerd door Robin Bernheim Burger & Megan Metzzer

Cast: Vanessa Hudgens, Sam Palladio, Nick Sagar

Geproduceerd door Steven R. McGlothen, Vanessa Hudgens, Brad Krevoy

Uitvoerende producers: Amanda Phillips Atkins, Eric Jarboe, Jimmy Townsend, Robin Bernheim Burger

Vanaf 25 november 2020

'The Christmas Chronicles: Part Two'

Twee jaar geleden hebben Kate (Darby Camp) en Teddy Pierce (Judah Lewis) samen met de kerstman kerst gered. Er is sindsdien veel veranderd. Kate is ondertussen een cynische puber geworden en zet zich enorm af tegen de nieuwe samenstelling van het gezin. Ze spendeert, met veel tegenzin, samen met haar moeder, de nieuwe vriend van haar moeder en zijn zoon Jack (Jahzir Bruno) kerst in Cancun waarop ze besluit om weg te lopen. Wanneer er plotseling een schurk (Belsnickel) opduikt die ermee dreigt om de Noordpool te verwoesten, moeten Kate en Jack opnieuw samen met de kerstman het kerstfeest proberen te redden.

Cast: Kurt Russell, Goldie Hawn, Jahzir Bruno, Kimberly Williams-Paisley, Julian Dennison, Tyrese Gibson met Judah Lewis en Darby Camp

Geregisseerd door: Chris Columbus

Geschreven door: Matt Lieberman en Chris Columbus

Geproduceerd door: Chris Columbus, p.g.a, Mark Radcliffe, p.g.a., Michael Barnathan p.g.a., en Kurt Russell

Vanaf december 2020

'De Familie Claus'

Jules Claus houdt helemaal niet van Kerstmis. Na het overlijden van zijn vader vorig jaar, wil hij niets meer te maken hebben met de zogenaamde 'mooiste tijd van het jaar'. Als zijn moeder aan het werk is, brengt Jules graag tijd door in de speelgoedwinkel van zijn grootvader. Op een dag vindt hij een magische sneeuwbol die hem op bijzondere wijze naar de verste uithoeken van de wereld kan brengen. Tijdens zijn avontuur ontdekt hij iets verbazingwekkends: niemand minder dan zijn eigen grootvader is de enige echte kerstman! De traditie blijkt al jaren in de familie te zitten, en nu Jules zijn vader er niet meer is heeft zijn grootvader de taak weer op zich genomen... Wanneer grootvader zijn been breekt besluit Jules hem te helpen. Maar voordat hij het kerstgevoel kan delen met anderen, moet hij eerst zelf weer leren om van het mooiste feest ter wereld te houden.

Cast: Jan Decleir, Mo Bakker, Amber Metdepenningen, Josje Huisman (Allemaal Familie, The Masked Singer), Renée Soutendijk (Moordvrouw), Eva Van der Gucht (Oogappels), Janne Desmet (The Twelve), Stefaan Degand (Ge Hadt Erbij Moeten Zijn), Bert Haelvoet (De Dag, Torpedo), Sien Eggers (Spitsbroers), Carly Wijs (De belofte van Pisa), Bracha van Doesburgh, en Pommelien Thijs (#Likeme).

Series:

Vanaf 10 november 2020

'Dash & Lily'

Wanneer de cynische Dash en optimistische Lily dromen en verlangens in een notitieboekje delen, dat ze over en weer aan elkaar doorgeven op verschillende plekken in New York City, ontstaat er een vakantieliefde. Ze ontdekken al snel dat ze meer gemeen hebben met elkaar dan ze zouden verwachten.

De serie is gebaseerd op de boekenreeks 'Dash & Lily’s Book of Dares' geschreven door de New York Times bestseller Rachel Cohn en David Levithan.

Maker / Showrunner / Uitvoerende Producent: Joe Tracz

Uitvoerende producenten: Shawn Levy een Josh Barry produce voor 21 Laps Entertainment en Nick Jonas voor Image 32

Auteurs / Co-uitvoerende producenten: Rachel Cohn, David Levithan

Cast: Austin Abrams, Midori Frances, Dante Brown, Troy Iwata, Keana Marie, James Saito, Jodi Long, Glenn McCuen, Michael Park, Gideon Emery, Jennifer Ikeda, Diego Guevara

Vanaf 18 november 2020

'Holiday Home Makeover with Mr. Christmas'

Mr. Christmas is zo veel meer dan alleen maar een interieurontwerper die een krans en wat lichtjes ophangt. Hij neemt zijn klanten mee op een emotionele reis om zo de ware betekenis van de feestdagen te ontdekken. Volgens Mr. Christmas gaan de feestdagen over het vieren van tradities zoals de liefde, het leven, familie en vrienden. Elk jaar, wanneer de feestdagen er weer aankomen, werkt hij de klok rond om er voor te zorgen dat alle brave kinderen de vreugdevolle makeover krijgen die ze verdienen.

Vanaf december 2020

'Home For Christmas: Season 2'

Een nieuw seizoen van de heerlijke, Noorse serie keert net op tijd voor de feestdagen, terug naar Netflix.

Netflix kids & family:

Vanaf 27 november 2020

'A Go! Go! Cory Carson Christmas'

Wanneer een sneeuwschuiver die ongelofelijk veel lijkt op de Kerstman in de tuin van Carson neerstort, moet Cory hem eraan herinneren wie hij is om Kerstmis te redden.

Vanaf 1 december 2020

'Angela's Christmas Wish'



Angela heeft maar één wens voor haar verjaardag: dat haar vader weer naar huis komt. Wanneer haar familie plotseling een mysterieuze brief uit Australië ontvangt, zijn Angela en haar broers en zussen ervan overtuigd dat de brief van hun vader is. Angela bedenkt een plan waarmee ze haar vader naar huis kan halen voor haar verjaardag en daarmee het gezin weer compleet kan maken. Samen met haar broer Pat en de anderen gaat ze naar het besneeuwde Limerick om daar naar Australië te graven... Wanneer de eerste poging mislukt, is Angela nog vastberadener om haar verjaardagswens voor de familie in vervulling te laten gaan.