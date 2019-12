Nederlandse Netflix Original serie 'Ares' vanaf 17 januari - VIDEO

Foto: © Coopr/Netflix 2019

Ares is een achtdelige psychologische horror-serie over beste vrienden Rosa en Jacob die worden uitgenodigd door een geheim studentengenootschap in het hart van Amsterdam. Ze geven zich over aan deze wereld vol rijkdom en macht.

Maar dan blijkt deze plek gebouwd op demonische geheimen uit het Nederlandse verleden. Een plek waar ze een verschrikkelijke prijs betalen om bij de elite te horen.

De cast bestaat uit Jade Olieberg, Tobias Kersloot, Lisa Smit, Robin Boissevain, Frieda Barnhard, Hans Kesting en Gouden Kalf winnares Rifka Lodeizen.

'Ares' wordt geregisseerd door Giancarlo Sanchez en Michiel ten Horn en is geschreven door Winchester McFly ('Bankier van het Verzet', 'Smeris'): Michael Leendertse, Thomas van der Ree, Joost Reijmers, Matthijs Bockting, Pieter van den Berg en Sarah Offringa. De serie is gemaakt door productiebedrijf Pupkin en geproduceerd door Pieter Kuijpers ('Van God Los', 'Feuten', 'TBS'), Iris Otten en Sander van Meurs.

De cast bestaat verder uit Roos Dickmann, Jip van den Dool, Steef de Bot, Janni Goslinga, Dennis Rudge, Minne Koole, Jennifer Welts en Florence Vos Weeda.

'Ares' is vanaf 17 januari wereldwijd beschikbaar op Netflix.