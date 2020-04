Nederlandse en Vlaamse winnaars 'Nickelodeon Kids' Choice Awards' op 8 mei bekend

Foto: Nickelodeon - © ViacomCBS 2020

Het is bijna tijd voor de 'Kids' Choice Awards'! Het internationale spektakel met de grootste sterren, spannende verrassingen en heel veel slijm is op vrijdagavond 8 mei om 18.30 uur te zien op Nickelodeon in Nederland en Vlaanderen.

Tijdens de virtueel geproduceerde show van dit jaar zullen de winnaars, waar miljoenen kinderen wereldwijd op hebben gestemd, door middel van een paar van de meest creatieve manieren in KCA-geschiedenis worden onthuld.

Op diezelfde dag maken Nickelodeon gezichten Nienke van Dijk en Wout Verstappen de Nederlandse en Vlaamse winnaars bekend via een YouTube-special. Onder andere Rico Verhoeven, Bibi, Fource, Britt Dekker, Amira Tahra, Ridder van Kooten, Marije Zuurveld, Quinsding en Gio Latooy maken kans op een felbegeerde oranje Nickelodeon Blimp.

De internationale show wordt gepresenteerd door Victoria Justice ('Victorious') en bevat gastoptredens van Dwayne Johnson, Ariana Grande, Kristen Bell, Josh Gad, Camila Cabello, Millie Bobby Brown, Ellen DeGeneres, BTS, Shawn Mendes, Lil Nas X, de cast van The Avengers: Endgame, JoJo Siwa en vele anderen.

Dit jaar zijn er 4 categorieën waarin Nederlandse en Vlaamse sterren kans maken op een award:

- In de categorie Favoriete Ster Nederland zijn Rico Verhoeven, Bibi, Fource en Britt Dekker genomineerd.

- In de categorie Favoriet Aanstormend Talent voor Nederland en België zijn genomineerd: Ridder van Kooten, Amira Tahri, Silver Metz en Camille Dhont.

- Voor Favoriete Ster België zijn de kanshebbers IBE, Jade de Rijcke, Nour en Fatma en Steffi Mercie.

- Voor Favoriete Fan Squad maken Marije Zuurveld, Quinsding, Gio Latooy en Stien Edlund kans op de oranje Nickelodeon Blimp.

'De Nickelodeon Kids' Choice Awards 2020: Celebrate Together' zijn op vrijdag 8 mei om 18.30 uur te zien op Nickelodeon in Nederland en Vlaanderen. De show wordt op zaterdagavond 2 mei al uitgezonden in de Verenigde Staten.