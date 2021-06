Nederlandse dermatologen verhelpen opmerkelijke huidproblemen met life-changing resultaat in 'Bad Skin Doctors'

Huidaandoeningen kunnen om verschillende redenen vervelend zijn. Naast schaamte om het uiterlijk gaat het ook vaak gepaard met pijn en de angst dat het misschien ernstiger wordt.

In het nieuwe Nederlandse programma 'Bad Skin Doctors' ontvangen dermatologen Menno, Göran en Emmilia iedere aflevering vier of vijf patiënten die gebukt gaan onder hun huidproblemen. De aandoeningen variëren van voetwratten tot extreme eczeem en psoriasis en van enorme bulten op het hoofd tot verdachte plekken die gecontroleerd moeten worden op huidkanker. De patiënten die een bezoek brengen aan de 'Bad Skin Doctors'-kliniek in Alkmaar hebben één ding gemeen: hun leven wordt in meer of mindere mate beïnvloed door hun huidprobleem. Gelukkig is de redding nabij. De drie dokters zijn zeer ervaren en gerenommeerde dermatologen die hun patiënten een medische topbehandeling geven, maar ook de psychologische kant van de aanpak niet vergeten.

In acht afleveringen zien we dat de meeste huidproblemen te behandelen zijn, hoe heftig de klachten ook zijn. 'Je moet er maar mee leren leven' is niet een uitspraak die hoort bij Menno, Emmilia en Göran. Zij willen dat hun patiënten weer echt helemaal happy zijn, geen jeuk meer hebben en pijnvrij zijn.

In de eerste aflevering krijgen 'Bad Skin Doctors' Menno, Emmilia en Göran meteen een paar pittige cases in hun kliniek. Zo heeft de 43-jarige dakdekker Alex al een tijd last van enorme bulten op zijn hoofd. Hij vindt het niet alleen erg vies – 'Ik lijk wel een pad' – maar maakt zich ook zorgen. Dokter Emmilia constateert dat de bulten snel moeten worden verwijderd. De 22-jarige kassamedewerker en HBO-studente Lisa wil graag van haar huidproblemen af. Ze heeft een grote lipoom (vetbult) in haar bovenbeen waar ze veel last van heeft. Dokter Göran onderzoekt de bult en maakt hier snel korte metten mee. De popaholics onder ons kunnen hun hart ophalen tijdens het kijken naar 'Bad Skin Doctors'.

De 47-jarige Jeanette werd jaren geleden door een insect in haar wang geprikt. Wat een onschuldige muggenbult leek, is inmiddels verworden tot een enorm gat in haar wang waar ze al verschillende keren aan is geopereerd, wat het alleen maar erger maakte. Ze is ten einde raad. Kan dokter Menno haar te helpen?

Dokter Emmilia krijgt naast Alex nog een patiënt in haar behandelkamer. Het is de 32-jarige Evelien die heel veel moedervlekken heeft. Er zitten er een paar in haar gezicht wat ze heel lelijk vindt, maar ze maakt zich ook zorgen om sommige plekken. Kan Emmilia haar geruststellen en haar helpen?

'Bad Skin Doctors' is vanaf donderdag 24 juni om 20.30 uur te zien bij TLC en 7 dagen vooruit te kijken op discovery+.