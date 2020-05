National Geographic: highlights juni 2020

Mensen bouwen al meer dan 10.000 jaar - wij zijn bouwtechnische experts, maar toch gaat er elk jaar wel eens iets mis.

Kijk mee hoe we bouwtechnische blunders analyseren en proberen te herstellen, van een wolkenkrabber met een dodelijk geheim tot een afbrokkelende kathedraal... En uiteraard kan ook de engineering fail van de scheve Toren van Pisa niet ontbreken.

'Massive Engineering Mistakes', vanaf 1 juni elke maandag en vrijdag een dubbele aflevering om 15.00 uur.

Nieuwe afleveringen: 'From Above'

Op zondagavond kun je bij Nat Geo even ontsnappen en de wereld ontdekken zoals je dat nog nooit eerder deed. In de nieuwste afleveringen uit de serie 'From Above' krijgen we culturele en geografische bezienswaardigheden te zien aan de hand van prachtige hyperlapse fotografie vanuit de lucht. Ga mee op reis door de meest bijzondere landschappen en steden in Maleisië, Indonesië en Singapore.

Programmering:

Zondag 7 juni: Malaysia from Above

Zondag 14 juni: Indonesia from Above

Zondag 21 juni: Singapore from Above

Vanaf 7 juni elke zondagavond om 20.30 uur

8 juni: 'World Oceans Day'

Op 8 juni zendt National Geographic ter ere van 'World Oceans Day' drie documentaires uit die de problematiek rond plastic belichten:

'A Plastic Whale' om 20.00 uur

'Plastic China' om 21.00 uur

'A Plastic Tide' om 22.00 uur

Nieuwe documentaire: 'Lost Tombs Of The Great Pyramids'

Vlakbij de indrukwekkende piramides begint een eliteteam van archeologen aan een buitengewone opgraving. Zou deze geheime site verrassende nieuwigheden kunnen onthullen over de machtige farao's die deze majestueuze monumenten lieten bouwen? En zou de ontdekking van een steen die de naam draagt van farao Khafre eindelijk een van de grootste archeologische mysteries kunnen oplossen... Wat gebeurde er met de lichamen van de farao's?

Maandag 15 juni om 22.00 uur

Nieuwe serie: 'Kingdom of the Mummies'

Vlak naast de oudste piramides ter wereld heeft een team van archeologen onder leiding van Dr. Ramadan Hussein een fantastische ontdekking gedaan: een volledig intacte begraafplaats die diep onder het zand is begraven. De site zit vol schatten en wereldprimeurs en zou zo wel eens alles wat we weten over mummificatie kunnen herschrijven... en geheimen onthullen die al zijn vergeten sinds de tijd van de farao's.

Vanaf 22 juni elke maandag om 21.00 uur

Nieuwe serie: 'Lost Treasures Of Egypt'

Archeologen in Egypte's Vallei der Nobelen onthullen de geheime levens van mensen uit het verre verleden, waaronder een koninklijke verpleegster, twee kinderen en een vrouw die de rijken en bekenden dienden. Deze vallei - die duizend jaar ouder is dan de Vallei der Koningen - werd veel minder verkend en is zo een van de grootste sites met intacte graven in Egypte. Twee teams van archeologen lijken wel de jackpot te hebben gewonnen wanneer ze mummies en artefacten ontdekken die in de laatste 4000 jaar het daglicht niet meer hebben gezien!

Maandag 22 juni en maandag 29 juni om 22.00 uur

Nieuwe serie: 'A Gathering Storm'

Deze serie geeft aan de hand van de ervaringen van mensen die op zee werken binnenin enkele van de grote orkaanzones een unieke kijk op de hevigste stormen op onze planeet. Dankzij de installatie van honderden camera's op boten, schepen en olieplatforms kijken we mee met de mensen die het weer op zijn allerwildst meemaken.

Vanaf 27 juni elke zaterdag om 20.00 uur