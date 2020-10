'NASA & SpaceX Journey To The Future' op Discovery

In mei van dit jaar schoot SpaceX van Elon Musk als eerste commerciële ruimtevaartorganisatie twee NASA-astronauten de ruimte in. Een ongekende mijlpaal in de ruimtevaartindustrie, maar niet eentje die over één nacht ijs is gegaan.

Al in 2002 werd SpaceX opgericht door de jonge Elon Musk, die destijds toch vooral als een snelle internetondernemer werd gezien. Hij had grootse plannen voor de commerciële ruimtevaart en zag bemande reizen naar Mars in het vooruitzicht en recyclebare raketten, een unicum in de ruimtevaart.

In de documentaire 'NASA & Space X Journey To The Future' zien we welke stappen er gezet moesten worden om al deze dromen waar te maken, te beginnen met een bemande vlucht in de ruimte. De start van het project was niet geheel vlekkeloos en er waren vooral problemen met de ontwikkeling van de draagraket Falcon 1. Na drie mislukte testvluchten was het bij de vierde erop of eronder, want veel geld was er niet in het bedrijf. Bij een vierde mislukking zou het game-over zijn. Maar het ging goed en daarmee lag de weg open voor een nieuwe baanbrekende toekomst.

'NASA & SpaceX Journey To The Future', dinsdag 6 oktober om 22.30 uur op Discovery.