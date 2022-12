'My Next Guest with David Letterman and Volodymyr Zelenskyy' exclusief op Netflix

Netflix heeft de eerste beelden vrijgegeven van de langverwachte aflevering met de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy van 'My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman'.

Deze speciale standalone aflevering van de viervoudige Emmy® Award-genomineerde serie is vanaf 12 december exclusief te zien op Netflix.

Ter gelegenheid van deze bijzondere aflevering reisde David Letterman af naar Kyiv voor een diepgaand gesprek met president Volodymyr Zelenskyy in aanwezigheid van een zeer select publiek.

Over 'My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman'

In de talkshow 'My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman' klimt tv-legende David Letterman terug in de stoel van gastheer en voert hij diepgaande gesprekken met buitengewone mensen. Letterman is heer en meester in het combineren van nieuwsgierigheid met humor en wist daarmee opmerkelijke gasten als president Barack Obama, JAY-Z, Lizzo, Malala en Billie Eilish ervan te overtuigen om met hem in gesprek te gaan. De Netflix serie 'My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman' beslaat 22 afleveringen verdeeld over vier seizoenen.

'My Next Guest with David Letterman and Volodymyr Zelenskyy' is vanaf 12 december exclusief en wereldwijd te zien op Netflix.