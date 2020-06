MTV Video Music Awards terug naar New York City

De MTV VMAs zijn terug! De legendarische muzikale avond wordt dit jaar op 30 augustus gehost vanuit het Barclays Center in New York City.

Om de stad waar het allemaal in 1984 begon te eren, zullen de optredens voor de 2020 editie verdeeld worden over iconische locaties uit de vijf wijken Brooklyn, The Bronx, Staten Islands, Queens en Manhattan.