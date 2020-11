MTV lanceert 'Celeb Ex In The City'

Foto: MTV - © ViacomCBS 2020

Het is tijd voor nog meer datingdrama! MTV kondigt vandaag de komst aan van 'Celeb Ex In The City', de nieuwste uitbreiding van het populaire, wereldwijde succes van 'Ex on the Beach'.

De show, die vanaf 8 december wereldwijd in première gaat op de kanalen van MTV, ruilt zijn typische zandparadijs in voor het stadsleven in Londen. De show is vanaf zondag 3 januari om 20.30 uur te zien op MTV in Nederland en België.

Fans krijgen nu een exclusief kijkje in het datingleven van celebrities in een geheel nieuw format. In 'Celeb Ex in the City' gaan iedere aflevering twee bekende sterren op blind date in een restaurant in het hart van Londen, alleen om te worden onderbroken door verrassingsbezoeken van beruchte exen. De show bevat bekende MTV 'Ex'-sterren, waaronder Calum Best en Michael Griffiths, en nieuwe bekende gezichten zoals Charlie King, Megan Barton Hanson, Jon Clarke, Gothy Kendoll, Liam Gatsby, Malique Thompson Dwyer, Amelle Berrabah, Amy Hart, Jess Gale, Aisleyne Horgan Wallace en meer!

'Celeb Ex in the City' werd voorafgaand aan de tweede lockdown in Londen gefilmd, in overeenstemming met het veiligheidsbeleid van de overheid en geadviseerd door de wereldwijde veiligheidstak van ViacomCBS Networks International, inclusief externe consultants.

'Celeb Ex in the City', een format van ViacomCBS International Studios, is gecreëerd door het team van ViacomCBS Networks International, in samenwerking met Whiz Kid Entertainment (een Entertainment One Company), in opdracht van Kerry Taylor en Craig Orr. De show werd geproduceerd door Jaime Brannan voor MTV International en Lisa Chapman en Rachael Parker voor Whiz Kid Entertainment.