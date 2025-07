MTV herhaalt vorige seizoenen 'Ex On The Beach: Double Dutch'

Foto: MTV - © Paramount Media Networks

Goed nieuws voor liefhebbers van guilty pleasures en juicy tv-momenten: vanaf deze week zijn de seizoenen 5 tot en met 11 van 'Ex On The Beach: Double Dutch' dagelijks om 23.00 uur terug te kijken op MTV BelgiŽ en Nederland.