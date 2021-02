Michelle Obama gaat op culinaire wereldreis met 'Wafeltje en Mochi' op Netflix

Netflix maakt vandaag de eerste Netflix Original-serie voor kleuters van Higher Grounds Productions bekend, het productiebedrijf van voormalig President Barack Obama en Michelle Obama.

De serie vertelt het verhaal van de eigenaresse van een kruidenierswinkel, Michelle Obama, die 'Wafeltje en Mochi' de wijde wereld in stuurt omdat ze graag goede chef-koks willen worden.

'Wafeltje en Mochi'

Er waren eens twee beste vrienden uit het land van het diepvrieseten, 'Wafeltje en Mochi', met één gezamenlijke droom: chef-kok worden! Het enige probleem? Alles wat ze kookten was gemaakt van ijs. Wanneer deze twee smaak-buddies plotseling worden aangenomen als de nieuwste medewerkers van een kruidenierszaak, zijn ze klaar voor het culinaire avontuur van hun leven.

Met de hulp van enkele vriendelijke nieuwe gezichten waaronder de eigenaresse van de kruidenierswinkel, mevrouw Obama, en een magisch vliegend winkelwagentje als hun gids vertrekken Wafeltje en Mochi op wereldreis. Tijdens deze reis ontdekken ze nieuwe ingrediënten, verschillende wereldkeukens, restaurants, boerderijen en huishoudens van over de hele wereld. Ze leren samen met gerenommeerde chef-koks, thuiskoks, kinderen en beroemdheden gerechtjes maken met alledaagse ingrediënten. Of ze nu aardappels rooien in de Andes van Peru, specerijen proeven in Italië of miso maken in Japan: deze kleine, nieuwsgierige reizigers ontdekken wat eten zo bijzonder maakt en komen erachter dat elke maaltijd een uitgelezen kans is om nieuwe vrienden te maken.

'Wafeltje en Mochi' streeft ernaar om kinderen en volwassenen samen te laten koken en kennis te laten maken met culturen van over de hele wereld.

Showrunners: Erika Thormahlen & Jeremy Konner

Uitvoerende producenten: Erika Thormahlen, Jeremy Konner, Tonia Davis, Priya Swaminathan, Barack en Michelle Obama

Productiebedrijf: Higher Ground Productions

Met: Michelle Obama

Poppenspelers: Michelle Zamora (Wafeltje), Russ Walko (Mochi en Intercommy), Jonathan Kidder (Busy), Diona Elise Burnett (Steve the Mop en stem van Magicart), Taleia Gilliam (Shelfie), Andy Hayward (puppet swing), Piotr Michael (stem van Mochi) en George Konner (stem van Intercommy)

'Wafeltje en Mochi', vanaf 16 maart wereldwijd en exclusief beschikbaar op Netflix.