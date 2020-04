Meer Netflix-abonnees door coronacrisis

Door de coronacrisis kijken we met z'n allen meer televisie en dat merkt ook streamingdienst Netflix. Maar liefst 15,8 miljoen nieuwe gebruikers namen in de voorbije drie maanden een abonnement op Netflix. Het aantal nieuwe abonnees steeg nog nooit zo hard dan tijdens deze periode van verplicht thuis blijven.

In Noord-Amerika en Canada verwelkomde het platform 2,3 miljoen nieuwe kijkers. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika bedroeg dat aantal ongeveer 7 miljoen, terwijl 6,5 miljoen nieuwe abonnees afkomstig zijn uit Latijns-Amerika, Azië en Oceanië. Bovendien kijken gebruikers nu ook meer uren naar Netflix dan gewoonlijk. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de huidige maatregelen omtrent de coronacrisis, waar nationale overheden mensen oproepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Netflix verwacht dan ook dat het aantal nieuwe leden en de kijkduur zullen afnemen wanneer de maatregelen versoepeld worden.



Momenteel zijn 'Tiger King' en 'Ozark' de populairste titels op Netflix, voor volgend kwartaal zijn dat meer dan waarschijnlijk het nieuwe seizoen van 'La casa de papel' en 'The last dance', een documentaire over de Amerikaanse basketballegende Michael Jordan.



Toch merkt ook Netflix de impact van de huidige maatregelen. Zo goed als alle opnames liggen momenteel stil, wat betekent dat we het na de crisis met een minder groot aanbod zullen moeten doen. Daarnaast moet de streamingdienst door de groei aan nieuwe klanten ook meer medewerkers aannemen voor de klantendienst. Tenslotte stegen de omzet en de winst minder hard dan het aantal nieuwe gebruikers. In de eerste drie maanden van dit jaar behaalde Netflix een omzet van 5,8 miljoen dollar. Vorig jaar was dat bedrag 4,5 miljoen dollar.



Bron: VRT NWS