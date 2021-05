Meer Giro d'Italia dan ooit op Eurosport

Vandaag, zaterdag, start de Giro d'Italia 2021 en met Eurosport mis je daar geen minuut van. Voor het eerst is iedere etappe van de Ronde van Italië van start tot finish te zien op Eurosport.

Met de Eurosport-app en GCN+ kijk je bovendien reclamevrij. Met commentaar van Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon en bijdrages van o.a. Bradley Wiggins, Alberto Contador en Bernie Eisel krijg je alle inzichten die je nodig hebt om van Turijn naar Milaan te genieten van drie weken topwielrennen.

Kop over Kop in de Giro

Ook meteen na de etappe zit de wielerliefhebber perfect bij Eurosport met iedere dag 'Kop over Kop in de Giro'. In de dagelijkse nabeschouwing bespreekt Sander Kleikers met Bobbie Traksel en een gast de etappe van de dag en kijken ze vooruit naar de dag van morgen. In de drie weken zullen o.a. Michael Boogerd, Erik Dekker, Iris Slappendel, Ide Schelling en Erik Breukink hun mening geven over misschien wel de mooiste wielerronde van het jaar.

Parcours en favorieten

De Giro d'Italia 2021 gaat van start met een tijdrit in Turijn om vervolgens na 3,479.9 kilometer over o.a. de mythische Zoncolan en de Passo di San Valentino te eindigen op 30 mei in Milaan. Het is een parcours vol afwisseling waar iedere discipline tot zijn recht komt.

Er is dit jaar geen uitgesproken favoriet. Titelverdediger Tao Geoghegan Hart is er niet bij. Aan zijn ploeggenoot, de oud-Tourwinnaar Egan Bernal, om de rol van kopman voor Ineos Grenadiers waar te maken. Hij zal dan moeten afrekenen met de nummer 2 van vorig jaar, Jai Hindley. Verder zijn er natuurlijk Vincenzo Nibali en zijn Nederlandse ploeggenoot Bauke Mollema en verkeert Simon Yates in bloedvorm. En wat mogen we verwachten van de comeback van Remco Evenepoel in de eerste racekilometers na zijn zware blessure? Over comebacks gesproken: gaat Dylan Groenewegen meteen weer massasprints winnen? Meer dan genoeg om naar uit te kijken dus, en je ziet het allemaal op Eurosport.

Nog meer op digital

Nog meer Giro d'Italia? Dat kan met de digitale kanalen van Eurosport. Iedere ochtend is er een nieuwe aflevering van de wielerpodcast Kop over Kop waarin Sander Valentijn, Jan Hermsen en Bobbie Traksel op geheel eigen wijze de Giro bespreken, met bijdrages van David Dekker, Michel Cornelisse en Pieter Serry uit het peloton. De voorbeschouwing kun je nu al luisteren. Voor livestreams, interviews en samenvattingen kan je natuurlijk ook weer terecht op Eurosport.nl en de Eurosport App.

Uitzendtijden Giro d'Italia 2021 op Europsport

Za 8 mei - Etappe 1: 13.50 uur

Zo 9 mei - Etappe 2: 12.35 uur

Ma 10 mei - Etappe 3: 12.15 uur

Di 11 mei - Etappe 4: 12.00 uur

Wo 12 mei - Etappe 5: 13.05 uur

Do 13 mei - Etappe 6: 12.30 uur

Vrij 14 mei - Etappe 7: 12.45 uur

Za 15 mei - Etappe 8: 12.35 uur

Zo 16 mei - Etappe 9: 12.10 uur

Ma 17 mei - Etappe 10: 13.35 uur

Wo 19 mei - Etappe 11: 12.50 uur

Do 20 mei - Etappe 12: 11.20 uur

Vrij 21 mei - Etappe 13: 12.20 uur

Za 22 mei - Etappe 14: 11.25 uur

Zo 23 mei - Etappe 15: 13.15 uur

Ma 24 mei - Etappe 16: 10.45 uur

Wo 26 mei - Etappe 17: 11.55 uur

Do 27 mei - Etappe 18: 11.30 uur

Vrij 28 mei - Etappe 19: 12.05 uur

Za 29 mei - Etappe 20: 12.15 uur

Zo 30 mei - Etappe 21: 13.30 uur