MEAU brengt titelsong en muziekvideo voor 'Modern Love Amsterdam'

MEAU brengt de titelsong voor de nieuwe Prime Video serie 'Modern Love Amsterdam' uit. MEAU was dit jaar de meest gestreamde vrouwelijke artiest van de Benelux, en bundelt haar krachten samen met Prime Video voor de release van de titelsong en een bijbehorende muziekvideo.

De titelsong van 'Modern Love Amsterdam' is het bekende liefdeslied ‘Avond’ geschreven door Lennaert Nijgh en voor het eerst uitgebracht in 1973 door Rob de Nijs. Nijgh schreef het voor zijn toenmalige vrouw, die jaren later de vrouw werd van Boudewijn de Groot. Voor De Groot reden om het nummer, in een nieuw jasje, nog een keer uit te brengen in 1997. ‘Avond’ was vervolgens jarenlang het enige Nederlandstalige nummer in de top 10 van de Top 2000, de hoogste notering was de eerste plaats in 2005 en dit jaar is het nummer gestegen van plek 10 naar 8 in de Top 2000. In de vertolking van MEAU krijgt het nummer een volledig nieuwe identiteit waarin de originele versie nog steeds herkenbaar aanwezig is.

Zangeres, songwriter en producer MEAU heeft haar bekendheid verworven door haar liedje ’Dat heb jij gedaan’, waarmee zij begin dit jaar een nummer 1 hit in Nederland en Belgie scoorde. MEAU maakt Nederlandstalige indie pop met een vleugje synths, warme sounds, dromerige koortjes, & eerlijke teksten. Zij maakt kleine, pure liedjes over dagelijkse onderwerpen als de liefde, persoonlijke ontwikkeling en schuwt moeilijke onderwerpen, zoals eenzaamheid, niet.

De zesdelige Nederlandse serie, 'Modern Love Amsterdam', toont uiteenlopende verhalen over liefde en relaties, allemaal geïnspireerd op ware gebeurtenissen gebaseerd op de populaire column uit The New York Times. In de hartverwarmende serie laat iedere aflevering een nieuwe hedendaagse liefde zien, met uiteenlopende thema’s zoals het realiseren van een kinderwens in een relatie waarin dat niet vanzelfsprekend is, rouw en verdriet, of de vraag wat trouw betekent in een open relatie. De verhalen spelen zich af in Amsterdam; van het Centraal Station, de Amstel tot aan Amsterdam-Noord en Zuidoost.

De sterrencast bestaat uit o.a Fedja van Huêt , Yootha Wong-Loi-Sing , Noortje Herlaar , Rifka Lodeizen, Eva van de Wijdeven , Werner Kolf , Jade Olieberg , Jack Wouterse , Arjan Ederveen , Hanna van Vliet , Hannah Hoekstra , Jonas Smulders , Romijn Conen en Ricky Koole . De showrunner is Robert Alberdingk Thijm.

De Amazon Original serie Modern Love Amsterdam gaat op 16 december exclusief in première op Prime Video en is wereldwijd in meer dan 240 landen en gebieden te bekijken.