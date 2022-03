'Master' is vanaf 18 maart wereldwijd te zien op Prime Video

In 'Master', het debuut van regisseur Mariama Diallo, proberen drie vrouwen hun plaats te vinden op een prestigieuze universiteit in New England, waar het ijzige elitarisme misschien iets sinisters verbergt.

Professor Gail Bishop (Regina Hall) is onlangs gepromoveerd tot 'Master' van een residentie, de eerste keer aan het prestigieuze Ancaster College dat een zwarte vrouw deze functie bekleedt.

Vastbesloten om een eeuwenoude traditie nieuw leven in te blazen, raakt Gail al snel verwikkeld in de beproevingen en problemen van Jasmine Moore (Zoe Renee), een energieke en optimistische zwarte eerstejaarsstudente. Jasmine's tijd op Ancaster loopt al snel spaak als ze een kamer toegewezen krijgt waarvan het gerucht gaat dat het er spookt. Het wordt nog erger wanneer Jasmine in de klas botst met Liv Beckman (Amber Gray), een professor die midden in haar eigen raciaal geladen beoordeling zit. Terwijl Gail probeert de orde te handhaven en de plichten van een Master te vervullen, beginnen de scheuren zichtbaar te worden in de eens zo smetteloze façade van Ancaster. Na een carrière waarin ze vocht om in de innercircle van Ancaster te komen, wordt Gail geconfronteerd met het gruwelijke vooruitzicht van wat daaronder ligt. Haar vraag wordt uiteindelijk niet of de school bezeten is, maar door wie.