'Mariah Carey's Magical Christmas Special' op Apple TV +

© Apple Inc. 2020

Apple TV + en Mariah Carey hebben de officiŽle trailer vrijgegeven voor 'Mariah Carey's Magical Christmas Special', die een eerste blik geeft op het epische kerstspektakel dat wereldwijd op vrijdag 4 december exclusief op Apple TV + zal verschijnen.

Met Carey en een geweldige line-up van supersterren, waaronder Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland en Mykal-Michelle Harris, samen met een speciaal optreden van Carey's negenjarige tweeling, zoon Moroccan en dochter Monroe. In de special zien we hoe de wereld wordt geconfronteerd met een crisis die de sfeer rondom de feestdagen verpest en die maar door één iemand kan opgelost worden: de grote vriend van de kerstman, Mariah Carey. Door muzikale optredens, dynamische dans en baanbrekende animaties te combineren, komt de onbetwiste Queen of Christmas in actie om een ​​spectaculaire feestperiode te creëren die de hele wereld vrolijk maakt.

De soundtrack-single en nieuwe muziekvideo voor 'Oh Santa!', mede geschreven door en met Mariah Carey en vertolkt door Ariana Grande en Jennifer Hudson, worden gedistribueerd door Sony Music en uitgebracht op Apple Music en andere streamingplatforms.

'Mariah Carey’s Magical Christmas Special' gaat wereldwijd in première op Apple TV +.