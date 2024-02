Manchester host de MTV EMA'S 2024

MTV heeft vandaag bevestigd dat de MTV EMA's van 2024 zullen plaatsvinden in Manchester, VK. Nu in het 30e jaar, is dit de eerste keer ooit dat het grootste wereldwijde muziekfeest in de stad wordt gehouden, en markeert ook de epische terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk.

De show, die op zondag 10 november wordt uitgezonden vanuit de gloednieuwe, speciaal gebouwde live-entertainmentarena Co-op Live op MTV in meer dan 150 landen in Manchester, zal de bekenste sterren van de muziek eren en verenigen. De show zal bovendien beschikbaar zijn in meerdere gebieden op Pluto TV en on-demand op Paramount+.

'De MTV EMA's is een van de grootste wereldwijde muziekvieringen, die lokale en internationale artiesten samenbrengt om iconische optredens te creëren voor fans over de hele wereld. Met muziek in het hart van het rijke creatieve erfgoed van Manchester, staat deze bruisende stad - met de ultramoderne Co-op Live - garant voor een supercharged show in 2024', aldus Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming & Events, Paramount, en Chief Content Officer, Music, Paramount+.

Lee Sears, President, International Markets Advertising Sales, merkte op: 'Manchester is een dynamische en innovatieve stad met de infrastructuur om een livemuziekevenement te organiseren van de omvang van de MTV EMA's. We kijken ernaar uit om deze bestemming van wereldklasse - en de geavanceerde Co-op Live-arena - op het wereldtoneel in de schijnwerpers te zetten.'

Raadslid Bev Craig, leider van de gemeenteraad van Manchester, zei: 'Als een stad die over de hele wereld bekend staat om onze legendarische muziekscene, had MTV geen betere plek kunnen kiezen voor de EMA's van dit jaar. Met de expertise, ervaring en reputatie die we ook hebben voor het leveren van succesvolle evenementen van wereldklasse, zijn we ervan overtuigd dat Manchester een uitstekend platform zal bieden voor de beste MTV EMA's tot nu toe, en kijken we ernaar uit om MTV en de wereldwijde muziekgemeenschap in onze stad te verwelkomen voor wat een epische viering van muziek en artiesten zal worden. Manchester meets MTV - we kunnen niet wachten!'

Gary Roden, Executive Director en General Manager, Co-op Live voegde toe: 'Co-op Live is vanaf de grond af ontworpen om in de kern een werkelijk uitzonderlijke livemuziek- en fanervaring te bieden, en we zijn verheugd om een evenement te organiseren dat belichaamt waar onze locatie voor staat. We zijn vereerd om deel uit te maken van het MTV EMA-verhaal en om de positie van Manchester binnen de wereldwijde live-entertainmentindustrie te versterken.'