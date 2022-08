'Making The Cut' seizoen 3 vanaf vrijdag op Prime Video

'Making the Cut' is opnieuw op een missie om het volgende grote wereldwijde modemerk te vinden. Seizoen drie van de fashion-competitie serie, gepresenteerd en geproduceerd door Heidi Klum en Tim Gunn, zal 19 augustus terugkeren op Prime Video.

Actrice en House of Harlow 1960 creative director Nicole Richie en modepop icoon en Moschino creative director Jeremy Scott zullen terugkeren als juryleden, met pop supersterren Chloe x Halle, A-List stylist Jason Bolden, en mode TikToker en model Wisdom Kaye die hun opwachting maken als gast juryleden gedurende dit seizoen. De modescene van Los Angeles vormt ook dit seizoen weer de perfecte achtergrond voor 'Making the Cut'.

Enkele van de locaties van dit seizoen zijn de iconische Rodeo Drive in Beverly Hills, het unieke woestijnlandschap van Vasquez Rocks, en een dak van één van de vele wolkenkrabbers in Downtown LA met een prachtig uitzicht over de skyline van de stad.