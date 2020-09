Maak kennis met de wereld van 'Darcey & Stacey'

Foto: TLC - © Discovery Benelux 2020

Dat het pad naar de ware liefde niet altijd makkelijk is, weten de tweelingzusjes Darcey en Stacey Silva maar al te goed.

Ze werden bekend door de serie '90 Day Fiancé' waarbij Darcey vooral opviel door haar tumultueuze relatie met de Nederlandse Jesse en Stacey als haar steun en toeverlaat in die roerige tijd. Nu hebben de twee zussen hun eigen programma waarin ze ons meenemen in hun roerige liefdeslevens.

Als de serie begint, is Darcey net aan het bijkomen van een mislukt avontuur met de Engelse Tom en staat zus Stacey juist voor een nieuwe grote stap in haar relatie. Na een lange-afstandsrelatie van vijf jaar met de Albanese Florian mag hij eindelijk op een K1-visum naar Amerika. Dat betekent dat Stacey nu 90 dagen de tijd heeft om te bepalen of ze echt met Florian wil trouwen.

Zus Darcey, die deze route dus al eerder bewandelde met weinig succes, heeft serieuze twijfels aan de eerlijkheid van Florian, sinds ze online foto’s heeft gezien van hem met een andere vrouw. Zelf is ze op haar beurt bezig met het vinden van een nieuwe man in haar leven. Want een leven zonder liefde, dat is ondenkbaar in de wereld van 'Darcey & Stacey'.

'Darcey & Stacey', vanaf donderdag 17 september om 20.30 uur op TLC.