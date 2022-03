Maak je klaar voor Volume 1 van 'Stranger Things 4' op Netflix

Het is zes maanden geleden sinds The Battle of Starcourt terreur en verwoesting naar Hawkins bracht. De vriendengroep worstelt met de nasleep van deze gebeurtenis en wordt voor het eerst van elkaar gescheiden.

De uitdagingen die de middelbare school met zich meebrengt maken het er niet makkelijker op. Juist in deze lastige periode krijgt de groep te maken met een nieuwe en angstaanjagende bovennatuurlijke dreiging, met een gruwelijk mysterie tot gevolg. Het mysterie oplossen is hun enige kans om eindelijk een einde te maken aan de verschrikkingen van de Upside Down.

'Stranger Things' is een ode aan de klassieke genre films uit de jaren 80. Sinds de release van het eerste seizoen in 2016 is 'Stranger Things' uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen en heeft het meer dan 65 awards en 175 nominaties in de wacht gesleept, waaronder Emmy's, Golden Globes, Grammy's, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, een Peabody Award, AFI Program of the Year, de People's Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards en vele anderen. De drievoudige Emmy Award-genomineerde voor Beste Drama is een van de populairste Netflix Originals tot nu toe. Seizoen 3 heeft meer dan 582 miljoen kijkuren en staat op twee als meest populaire Engelstalige serie in de Netflix top 10. Seizoen 2 was goed voor maar liefst 427 miljoen kijkuren en eindigt daarmee op de tiende plek.

'Stranger Things' is een Netflix Original serie gecreëerd door The Duffer Brothers en geproduceerd door Monkey Massacre Productions & 21 Laps Entertainment. The Duffer Brothers zijn ook de executive producers van 'Stranger Things' samen met Shawn Levy en Dan Cohen van 21 Laps Entertainment en Iain Paterson.

Cast & crew

Regisseurs: The Duffer Brothers (401, 402, 407, 408, 409), Shawn Levy (403, 404), Nimród Antal (405, 406)

Uitvoerend producenten: Iain Paterson, Shawn Levy, Dan Cohen, Curtis Gwinn, The Duffer Brothers

Gemaakt door: The Duffer Brothers

Cast: o.a. Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) en Matthew Modine (Dr. Brenner)

'Stranger Things 4 Volume 1' is vanaf 27 mei exclusief beschikbaar op Netflix. Volume 2 volgt op 1 juli.