Maak je klaar voor een najaar vol nieuwe films op Netflix!

Er verandert van alles in de herfst: de bladeren vallen van de bomen af, de temperatuur daalt, we ruilen korte broeken weer in voor winterjassen en de airco wordt op zolder opgeborgen.

Het enige dat niet verandert is dat er altijd nieuwe films op Netflix komen om te kijken tijdens een filmavond. En er is voor elk wat wils! Van blockbusters zoals 'Slumberland' met Jason Momoa, animatiefilms zoals het spookachtige stop-motion verhaal 'Wendell & Wild', moderne sprookjes zoals 'The School for Good and Evil' en 'Glass Onion: A Knives Out Mystery' als kers op de taart. Een enorme dosis films die de aankomende maanden op Netflix verschijnen.

Maar daarnaast kun je je ook verheugen op een reeks nieuwe Netflix films van eigen bodem. Janey van Ierland, Director Content Acquisitions Benelux & Nordics bij Netflix: 'We gaan ook het aanbod Nederlandse en Belgische films dit najaar uitbreiden. Zo verschijnt later dit jaar de Nederlandse thriller 'The Takeover' en maakt het derde deel van de kerstfilm 'De Familie Claus' zijn opwachting. Daarnaast hebben we onlangs de opnames van de film 'Noise' afgerond. En er komt nog veel meer aan, maar daarover binnenkort meer.'

Benieuwd wat je de aankomende maanden kan verwachten? Wij hebben alle titels op een rijtje gezet zodat je ze alvast aan jouw kijklijst kan toevoegen.

SEPTEMBER

1 september - Love in the Villa (romcom)

1 september - Fenced In (komedie)

2 september - Ivy + Bean, Ivy + Bean: The Ghost That Had to Go & Ivy + Bean: Doomed to Dance (voor het hele gezin)

8 september - The Anthrax Attacks (documentaire)

9 september - End of the Road (actie, thriller)

16 september - Drifting Home (anime)

16 september - Do Revenge (komedie)

23 september - Lou (actie, thriller)

23 september Jazzman's Blues (drama)

23 september - Athena (actie)

28 september - Blonde (drama)

OKTOBER

5 oktober - Mr. Harrigan’s Phone (thriller)

7 oktober - Luckiest Girl Alive (thriller)

7 oktober - The Redeem Team (documentaire)

14 oktober - The Curse of Bridge Hollow (voor het hele gezin)

19 oktober - The School for Good and Evil (voor het hele gezin)

21 oktober - Descendant (documentaire)

26 oktober - The Good Nurse (drama)

28 oktober - All Quiet on the Western Front (drama)

28 oktober - Wendell & Wild (voor het hele gezin)

NOVEMBER

4 november - Enola Holmes 2 (mysterie, avontuur)

10 november - Falling for Christmas (romcom)

11 november - Capturing the Killer Nurse (documentaire)

11 november - Is That Black Enough for You?!? (documentaire)

16 november - In Her Hands (documentaire)

17 november - Christmas With You (romcom)

18 november - Slumberland (voor het hele gezin)

23 november - The Swimmers (voor het hele gezin)

24 november - The Noel Diary (romantisch, drama)

DECEMBER

2 december - Scrooge: A Christmas Carol (voor het hele gezin)

9 december - Guillermo del Toro’s Pinocchio (voor het hele gezin)

16 december - The Volcano: Rescue from Whakaari (documentaire)

16 december - BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths (drama)

20 december - The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1 (anime)

23 december - Glass Onion: A Knives Out Mystery (mysterie)

25 december - Roald Dahl’s Matilda The Musical (voor het hele gezin)

30 december - White Noise (drama)