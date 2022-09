'Love in Paradise: The Caribbean' nieuw op TLC

Waar is het leven rijker, relaxter en romantischer dan op een tropisch eiland? Dé plek om verliefd te worden zou je zeggen, wat velen dan ook zeker doen. Maar blijft het bij een kortstondige vakantieliefde of bloeien er ook langdurige relaties op?

De nieuwe serie 'Love in Paradise' (van de makers van '90 Days Fiancé') volgt vier stellen die in die twijfelfase zitten en moeten beslissen hoe nu verder. Zoals Martine uit Florida die drie jaar geleden tijdens een cruise Steven van Barbados tegenkwam. Ze bleven contact houden, maar nu wil Martine de relatie naar een hoger plan tillen. Hoewel ze weet dat hij haar al eens bedrogen heeft, vliegt ze toch naar Barbados in de hoop op een aanzoek.

De 30-jarige Amber uit Florida en de 23-jarige Daniel uit Costa Rica zijn al zeker van plan te trouwen, al werd Daniels K1-visa door corona steeds vertraagd. Amber en ook haar vriendinnen twijfelen wel over de gelijkwaardigheid van de relatie, aangezien Amber alles regelt en betaalt. Gaat dit wel goed?

Aryanna zou ook wel graag een serieuze stap zetten met haar Sherlon uit Jamaica die ze daar leerde kennen tijdens een vakantie. Hun kortstondige vakantieliefde resulteerde in een ongeplande zwangerschap en nu hoopt Aryanna dat Sherlon naar Amerika wil komen. Maar wil Sherlon – die werkt in een resort voor swingers en daar niet altijd passief bij toekijkt – wel zijn geliefde eiland verlaten voor een vrouw die hij amper kent?

Voor de Amerikaanse Mark en de Argentijnse Key wordt het een opmerkelijk weerzien. Ze leerden elkaar tien jaar geleden kennen op Bocas del Toro en raakten meteen verliefd. Later zagen ze elkaar ook nog een tijdje in Argentinië, maar dat duurde niet lang. Nu gaan ze elkaar toch weer ontmoeten. Kan hun liefde tien jaar later weer opbloeien of zijn ze teveel veranderd?

'Love in Paradise: The Caribbean', vanaf vrijdag 24 september om 22.00 uur op TLC.