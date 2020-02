'Locke & Key' komt op 7 februari 2020 naar Netflix

Foto: © Coopr/Netflix 2020

Nadat hun vader op mysterieuze wijze wordt vermoord, verhuizen de drie Locke kinderen samen met hun moeder naar hun voorouderlijke huis 'Keyhouse'.

Al snel vinden ze er magische sleutels die wel eens een link zouden kunnen hebben met het bizarre overlijden van hun vader. Terwijl de Locke kinderen de verschillende sleutels en de bijbehorende unieke krachten ontdekken, ontwaakt een mysterieuze demon die niet zal stoppen voordat hij de magische sleutels in handen heeft.

'Locke & Key', van Carlton Cuse ('Lost', 'Bates Motel') en Meredith Averill ('The Haunting of Hill House'), is een coming-of-age mysterie over liefde, verlies en de onbreekbare banden die familie definiëren.

'Locke & Key' is de langverwachte Netflix-serie gebaseerd op de bestsellende stripboekenreeks van Joe Hill en Gabriel Rodriguez voor IDW comics.

De cast van 'Locke & Key' bestaat uit Darby Stanchfield ('Scandal') als Nina Locke, Jackson Robert Scott ('IT' en 'IT 2') als Bode Locke, Connor Jessup ('American Crime') als Tyler Locke, Emilia Jones ('Horrible Histories') als Kinsey Locke, Bill Heck ('The Ballad of Buster Scruggs') als Rendell Locke, Laysla De Oliveira als Dodge, Thomas Mitchell Barnet als Sam Lesser, Griffin Gluck ('American Vandal') als Gabe en Coby Bird als Rufus Whedon.

Executive producers van 'Locke & Key' zijn: Carlton Cuse, Meredith Averill, Aron Eli Coleite, Joe Hill, Chris Ryall met Lydia Antoni en Ted Adams voor IDW, Lindsey Springer voor Genre Arts, Andy Muschietti, Barbara Muschietti, David Alpert en Rick Jacobs voor Circle of Confusion, Tim Southam, John Weber en Frank Siracusa voor Take 5.