Lily Collins schittert in nieuwste Netflix Original 'Emily In Paris'

Netflix heeft de releasedatum en de eerste beelden van 'Emily In Paris onthuld. De romantische komedieserie bestaat uit 10 afleveringen en is gemaakt, geschreven en geproduceerd door Darren Star ('Sex & The City', 'Younger') met Lily Collins ('Rules Don't Apply', 'To the Bone') in de hoofdrol.

Lily Collins schittert als Emily, een ambitieuze marketingmanager uit Chicago. Emily bemachtigt onverwachts haar droombaan in Parijs wanneer haar bedrijf een Frans luxe marketingbureau overneemt. Daar wordt ze verantwoordelijk voor het vernieuwen van de sociale media strategie. Emily’s nieuwe leven in Parijs zit vol met avonturen en verrassingen uitdagingen terwijl ze probeert haar Franse collega’s voor zich te winnen en vrienden te maken. En dan raakt ze ook nog verwikkeld in een aantal nieuwe romances.

De cast van 'Emily In Paris' bestaat verder uit Ashley Park ('Mean Girls on Broadway', 'Tales of the City'), Philippine Leroy Beaulieu ('Call My Agent!'), Lucas Bravo ('Smart Ass'), Samuel Arnold ('Antony & Cleopatra'), Camille Razat ('The 15:17 to Paris'), Bruno Gouery ('Doc Martin'), Kate Walsh ('The Umbrella Academy'), William Abadie ('Resident Evil: Extinction') en Arnaud Viard ('Clara et Moi').

'Emily In Paris' wordt geproduceerd door Darren Star Productions, Jax Media en MTV Studios. Naast Darren Star dienen Tony Hernandez en Lilly Burns van Jax Media, en Andrew Fleming als uitvoerende producenten samen met Lily Collins. Zoe Cassavetes, Andrew Fleming en Peter Lauer zijn samen met Patricia Field verantwoordelijk voor de kostuums samen met Marylin Fitoussi.

'Emily In Paris' is beschikbaar op Netflix vanaf 2 oktober.