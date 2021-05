Leonardo DiCaprio and Lily Gladstone spelen hoofdrol in Apple Original Film 'Killers of the Flower Moon'

Leonardo DiCaprio en Lily Gladstone spelen de hoofdrollen in Martin Scorsese's langverwachte nieuwe Apple Original Film, 'Killers of the Flower Moon'. DiCaprio speelt Ernest Burkhart, en Gladstone is te zien als Mollie Burkhart die verliefd wordt op Ernest. We schrijven Oklahoma 1919.

Lily Gladstone, geboren in Montana, maakte haar filmdebuut in 'Winter in the Blood' van Alex en Andrew Smith en was onlangs te zien in Showtime's 'Billions', evenals in Kelly Reicherts speelfilms 'Certain Women' en 'First Cow'.

Afkomstig uit Apple Studios en geregisseerd en geproduceerd door Academy Award-winnaar Martin Scorsese, is 'Killers of the Flower Moon' gebaseerd op de veelgeprezen bestseller van David Grann, 'Killers of the Flower Moon', dat zich afspeelt in het Oklahoma van de jaren twintig, toont de seriemoord op leden van de oliefamilie Osage Nation, een reeks wrede misdaden die bekend werden als de Reign of Terror.

In 'Killers of the Flower Moon' spelen ook Robert De Niro, Jesse Plemons en Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Jason Isbell, Louis Cancelmi, Scott Shepherd, Sturgill Simpson en vele anderen.

Scorsese produceert en regisseert 'Killers of the Flower Moon' voor Apple Studios naar een scenario van Eric Roth en Scorsese. Naast Scorsese produceren Dan Friedkin en Bradley Thomas van Imperative Entertainment en Leonardo DiCaprio en Appian Way Productions.