'Laura Pausini - Pleased To Meet You' lanceert donderdag op Prime Video

Prime Video lanceert donderdag de Italiaanse Original Movie 'Laura Pausini - Pleased to Meet You' met in de hoofdrol de Italiaanse singer-songwriter en muziekproducent Laura Pausini.

Het project, gebaseerd op een origineel idee van Pausini, is geschreven door Ivan Cotroneo ('La kryptonite nella borsa', 'Un bacio'), Monica Rametta ('Un bacio', 'Il volto di un'altra') en Laura Pausini, en geregisseerd door Ivan Cotroneo. Francesca Picozza fungeert als creative producer en Gherardo Gossi ('Diaz', 'Le sorelle Macaluso') als director of photography. Laura Pausini - Pleased to Meet You wordt geproduceerd door Endemol Shine Italy (een Banijay bedrijf) voor Amazon Studios en gaat op 7 april wereldwijd exclusief op Prime Video in première.

De film is gebaseerd op de vraag: wat zou er gebeurd zijn als Laura in 1993 niet het Sanremo Music Festival had gewonnen? De koningin van de Italiaanse pop staat voor de allereerste keer voor de camera van een speelfilm. Het project reflecteert haar liefde voor cinema, en onthult Pausini's ware ziel aan het publiek door middel van exclusieve nooit eerder vertoond beeldmateriaal van haar privé- en professionele leven. De film gaf haar een geweldige kans om nieuwe aspecten van zichzelf te ontdekken, die voor het eerst aan het publiek onthuld zullen worden. Om haar verhaal te vertellen gaat Laura terug vanaf haar kindertijd, door alle fases van haar buitengewone carrière en dagelijkse leven, waarbij ze zich voor het eerst voorstelt wat er gebeurd zou zijn als ze niet het geluk en de vasthoudendheid had gehad om het leven van een wereldster te leiden.

Met wereldwijd meer dan 70 miljoen verkochte albums is Laura Pausini één van de meest gewaardeerde Italiaanse artiesten ter wereld. Haar internationale bereik heeft haar uniek gepositioneerd als een Italiaanse zangeres. Onlangs werkte Pausini samen met songwriter Diane Warren aan het lied Io Sì (Gezien), dat Best Original Song in a Motion Picture won bij de Golden Globes. Ook was ze de eerste vrouw in de geschiedenis van de Italiaanse muziek die genomineerd werd bij de Academy Awards voor Best Original Song, voor hetzelfde lied, dat ze ook vertolkte tijdens de 2021 Academy Awards Ceremony, gefilmd in Los Angeles en uitgezonden over de hele wereld. Met dit nieuwe project maakt Laura Pausini, de meest geliefde Italiaanse artieste ter wereld, haar filmdebuut in een film die om haar en haar buitengewone levensverhaal draait.

