Lady Whistledown kondigt tweede seizoen van 'Bridgerton' aan

Foto: © Netflix 2020

Het eerste seizoen was een doorslaand succes, dus kon een vervolg niet uitblijven. Daarom kondigde Lady Whistledown herself een vervolg op het populaire kostuumdrama aan.

De ton gonst van de laatste roddels, en daarom is het mijn eer om u mee te delen: 'Bridgerton' zal officieel terugkeren voor een tweede seizoen. Ik hoop echt dat je voor deze heerlijkste gelegenheid een fles ratafia hebt bewaard.

De onnavolgbare cast van 'Bridgerton' zal in de lente van 2021 opnieuw in productie gaan. Deze auteur is op betrouwbare wijze geïnformeerd dat Lord Anthony Bridgerton van plan is het sociale seizoen te domineren. Ik zal mijn pen klaar hebben om verslag uit te brengen over al zijn romantische bezigheden.



Maar, vriendelijke lezer, voordat u begint te smeken om meer smerige details, weet dat ik op dit moment niet geneigd ben om over de bijzonderheden te rapporteren. Geduld is tenslotte een deugd.

Ondergetekende,

Lady Whistledown