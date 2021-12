Kom in de kerstsfeer met de trailer van de Netflix-film 'De Familie Claus 2'

Netflix geeft vandaag de trailer vrij van de Vlaamse-Nederlandse kerstfilm 'De Familie Claus 2'. Naast vertrouwde castleden zoals Jan Decleir, Mo Bakker, Bracha van Doesburgh, Josje Huisman en Eva Van der Gucht, maken ook nieuwe gezichten, waaronder Everon Jackson Hooi, Lauren Müller en Kürt Rogiers, deel uit van het vervolg op de hartverwarmende familiefilm.

Jules Claus heeft kerst weer helemaal omarmd en zijn rol als toekomstige Kerstman is daarmee verzekerd. Vol goede moed gaan opa Noël en Jules met z’n tweetjes aan de slag. De drukste periode van het jaar staat namelijk weer voor de deur! In het begin loopt alles op wieltjes, totdat Jules een brief in handen krijgt met daarin een bijzondere vraag...

'De Familie Claus 2' is een warme familiefilm voor jong en oud, waarin cadeautjes belangrijk zijn, maar niet in de vorm die we gewend zijn.

Regisseur: Ruben Vandenborre

Producent: Anthony Van Biervliet, Ruben Vandenborre

Co-Producent: Dutch Filmworks

Cast: Mo Bakker, Jan Decleir, Bracha van Doesburgh, Amber Metdepenningen, Eva Van der Gucht, Josje Huisman, Sien Eggers, Janne Desmet, Stefaan Degand, Everon Jackson Hooi, Rashif El Kaoui, Renée Soutendijk, Carly Wijs, Jetty Mathurin, Lauren Müller, Kürt Rogiers, Sieg De Doncker, Elise Bundervoet, Pommelien Thijs, Jasmina Fall, Emma Moortgat en Pieter Verelst.

'De Familie Claus 2' is een productie van Dingie met steun van Screen Flanders, het Vlaams Audiovisueel Fonds en de Tax Shelter Maatregel van de Belgische Overheid.

'De Familie Claus 2' is vanaf 7 december exclusief te zien op Netflix.