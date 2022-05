'Knabbel en Babbel: Rescue Rangers' nieuw op Disney+

In 'Knabbel en Babbel: Rescue Rangers' schittert John Mulaney ('Saturday Night Live') als Knabbel, Andy Samberg ('Palm Springs') als Babbel, en KiKi Layne ('If Beale Street Could Talk').

De cast bestaat verder uit Will Arnett ('Arrested Development'), Eric Bana ('Dirty John'), Flula Borg ('Pitch Perfect 2'), Dennis Haysbert ('24'), Keegan-Michael Key ('Schmigadoon!'), Tress MacNeille ('The Simpsons'), Tim Robinson ('I Think You Should Leave'), Seth Rogen ('Pam and Tommy'), J.K. Simmons ('Being the Ricardos'), Chris Parnell ('Saturday Night Live'). De film is geregisseerd door Akiva Schaffer ('Saturday Night Live'), geschreven door Dan Gregor en Doug Mand ('Crazy Ex-Girlfriend'), en is geproduceerd door Todd Lieberman ('Wonder') en David Hoberman ('Beauty and the Beast'), met Alexander Young ('Extinction') en Tom Peitzman als uitvoerende producenten.

In 'Knabbel en Babbel: Rescue Rangers' maken de Disney Festival tv-sterren na vele jaren een comeback in het hedendaagse Los Angeles. In deze actiefilm, waarin live-actionbeelden en CG-animatie worden gecombineerd, wonen Knabbel en Babbel tussen de mensen en tekenfilmfiguren in het hedendaagse Los Angeles, maar hun leven ziet er heel anders uit dan vroeger. Het is al decennia geleden dat hun succesvolle tv-serie 'Rescue Rangers' van de buis verdween en Knabbel (stem van John Mulaney) leidt nu een leven als verzekeringsagent in een buitenwijk. Babbel (stem van Andy Sandberg) heeft een CGI-operatie ondergaan en probeert op beurzen voor nostalgische cartoonfans zijn gloriedagen te doen herleven. Maar als een vriend uit de serie op mysterieuze wijze verdwijnt, moeten Knabbel en Babbel hun verbroken vriendschap herstellen en opnieuw in de rol van detective duiken om hem te redden.

De originele soundtrack van 'Knabbel en Babbel: Rescue Rangers' met muziek van componist Brian Tyler wordt op 20 mei uitgebracht door Walt Disney Records.