'King Tut: A Century of Secrets' op Discovery

Deze maand is het precies honderd jaar geleden dat het graf van de beroemdste farao Toetanchamon werd ontdekt, samen met de duizenden objecten die bij hem begraven waren.

In de afgelopen eeuw is er veel onderzoek gedaan naar zijn leven, maar op veel vragen zijn nog niet altijd alle antwoorden afdoende gegeven. De vermaarde egyptoloog Zahi Hawass krijgt een unieke kans om meer te weten te komen over Toetanchamon nu de schatten van de jonge farao verplaatst worden vanuit Caïro naar een museum vlakbij de piramides. Voor het eerst mag hij ze nu van dichtbij onderzoeken in de hoop nieuwe zaken te vinden die eerdere archeologen over het hoofd hebben gezien.

Ook gaat hij met zijn team van experts langs spectaculaire tempels, verloren paleizen en vergeten graftombes om antwoorden te vinden op belangrijke historische vragen. Waarom brak Toetanchamon met het geloof van zijn vader? Was hij slechts een manke marionet van zijn adviseurs of zelf een krachtige koning? En de belangrijkste van allemaal: hoe kwam hij uiteindelijk op jonge leeftijd om het leven?

De documentaire 'King Tut: A Century of Secrets' scheidt de mythes van de werkelijkheid om het ware verhaal te vertellen van de jongen die Toetanchamon werd.

'King Tut: A Century of Secrets', zondag 6 november om 20.30 uur op Discovery.