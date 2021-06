Kijkcijfers: recordscore voor EK-wedstrijd Engeland-Schotland in VK

Als de Rode Duivels en Oranje spelen gaan de kijkcijfers in BelgiŽ en Nederland de hoogte in. Maar ook in voetbalgek Groot-BrittanniŽ heerst voetbalkoorts. De wedstrijd tussen Engeland en Schotland vorige week brak records!

De commerciële zender ITV mag de meeste wedstrijden van het EK uitzendingen in het Verenigd Koninkrijk. En ook de beladen wedstrijd tussen Engeland en Schotland was op de zender te zien. De liver verslaggeving bereikte een hoogtepunt met 20 miljoen kijkers / 79% aandeel op ITV en STV, en werd de meest bekeken wedstrijd van Euro 2020 tot nu toe.

De wedstrijd vestigde een nieuw streamingrecord met 4,8 miljoen streams via ITV Hub en STV Player. Met een piek van 20 miljoen kijkers gedurende een minuut werd de wedstrijd de meest bekeken voetbalwedstrijd sinds ITV's exclusieve verslaggeving van de halve finale van het WK van Engeland tegen Kroatië in 2018, dat toen 27,5 miljoen kijkers trok. De wedstrijdverslaggeving (van de aftrap tot het laatste fluitsignaal), waarin zowel de teams van Gareth Southgate als Steve Clarke een gespannen doelpuntloos gelijkspel speelden, werd bekeken door 18,4 miljoen kijkers/een 74% kijkaandeel op ITV en STV.