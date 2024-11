Kijk zondag naar 'UFO Witness' op Discovery

UFO-verschijningen kunnen zo opmerkelijk zijn dat sommige mensen er serieus rekening mee houden dat het buitenaards bezoek moet zijn geweest.

Een daarvan is voormalig FBI-agent Ben Hansen die het als zijn missie ziet om te waarheid te achterhalen van deze UFO’s.

In de nieuwe serie 'UFO Witness' onderzoekt hij verschillende UFO-verschijningen waarbij hij speciale toegang heeft tot de archieven van een van de wetenschappelijke adviseurs van Project Blue Book, het UFO-project van de Amerikaanse overheid uit de jaren vijftig en zestig. Ook spreekt Hansen met een van de nog levende teamleden van deze projectgroep en met ooggetuigen van opmerkelijke UFO’s. Welke nieuwe informatie weet hij boven tafel te krijgen?

Zijn zoektocht begint in het stadje Kecksburg in Pennsylvania dat in 1965 werd opgeschrikt door een merkwaardig voorval. Meerdere mensen zagen daar toen in de avond een groot vlammend object uit de lucht komen en landen in de bossen. De overheid verklaarde dat het om een meteoriet ging, maar dat gelooft niet iedereen. Want waarom waren er dan zo snel zoveel politiemensen en zelfs legereenheden aanwezig en werden bewoners op afstand gehouden? Gesprekken met ooggetuigen uit die tijd én informatie uit de archieven werpen een heel nieuwe kijk op de zaak. Was het misschien toch een ruimteschip met zelfs een buitenaards wezen aan boord?

'UFO Witness', vanaf zondag 3 november om 20.30 uur op Discovery.