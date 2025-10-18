Kijk zondag naar nieuw seizoen van 'Paranormal Lockdown UK'

Hier zijn ze dan! King Krab, Oehoe, Bambi, Pauw, Flitser, Château en Pluisje uit 'The Masked Singer'
zaterdag 18 oktober 2025
Foto: © Discovery Benelux 2025

In een nieuw seizoen van 'Paranormal Lockdown UK' laten Nick Groff en Katrina Weidman zich weer 72 uur lang opsluiten in enkele van de griezeligste panden ter wereld.

Wat te denken van Shepton Mallet Prison, de eeuwenoude gevangenis van Engeland waar letterlijk duizenden gevangenen zijn omgekomen en waar het wemelt van de spookverhalen. Van een vrouw met capuchon die bezoekers op de binnenplaats zagen en die zomaar in het niets verdween. Of de vrouw in de witte jurk die door meerdere mensen is gezien. Het verhaal gaat dat zij ter dood veroordeeld was vanwege de moord op haar verloofde en als laatste wens had om in haar bruidsjurk opgehangen te worden, maar op de dag van haar executie stierf aan een ‘gebroken hart’.


Nick en Katrina krijgen al deze verhalen te horen van een historicus die zelf ook een enge herinnering heeft toen hij uit het niets een heet voorwerp tegen zijn hand kreeg geduwd waar de littekens nog van te zien zijn. Geen fijne plek om te overnachten, zou je zeggen. Maar dat is nu net wat Nick en Katrina wel willen. Om de griezelige waarheid van deze spookgevangenis met eigen ogen te ervaren.

'Paranormal Lockdown UK', vanaf zondag 19 oktober om 22.30 uur op Discovery.


Persbericht Discovery
https://discoverychannel.be/
