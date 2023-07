Kijk zondag 'Ex On The Beach: Double Dutch: de Reünie' op MTV

Het negende seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch' is bijna afgelopen. In de vorige aflevering zijn alle kandidaten losgelaten, maar hebben ze zich echt weten los te maken van hun verblijf in de HEL?

Welke van de zeven zondes hebben de deelnemers tijdens en na de opnames opgewekt? Janice Blok brengt bijna alle deelnemers bij elkaar voor een juicy nabespreking van het heetste seizoen ooit. Ben jij benieuwd naar het vervolg op alle drama, wat er aan slaapkamer gymnastiek extra geoefend is en wat is er overgebleven van de principes na de opnames? Kijk zondag 16 juli naar 'Ex On The Beach: Double Dutch: de Reünie', om 22.00 uur op MTV en 18 juli op Videoland.

In 'Ex On The Beach: Double Dutch' gaan acht sexy singles uit Nederland en België naar het zonnige Gran Canaria waar ze in de villa van alle luxe, zon en lust kunnen genieten. Daarna slaat de tablet of terror toe, wat zal zorgen voor onverwachte wendingen, verrassingen en een leger aan exen om de singles hun vakantie tot een hel te maken. Ben je benieuwd naar updates over dit roze seizoen? Houd dan de kanalen van MTV goed in de gaten.

Kijk de laatste aflevering deze zondag om 22.00 uur bij MTV en dinsdag 19 juli bij Videoland.