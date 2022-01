Kijk vrijdag naar 'One Last Time: An Evening With Tony Bennett And Lady Gaga' op MTV

De CBS special, die is opgenomen voor een live publiek in de legendarische Radio City Musical Hall in New York City, herdenkt Tony Bennetts 95e verjaardag en bevat solo-optredens en duetten van het meervoudig Grammy Award-winnende duo.

Lady Gaga covert vier jazz classics ('Luck Be a Lady', 'Orange Colored Sky', 'Let's Do It' en 'New York, New York') voor Bennetts soloset met 'Watch What Happens', 'Steppin' Out',' 'Fly Me to the Moon' en 'I Left My Heart in San Francisco'.

De special is onderdeel van een unieke samenwerking met Bennett, Gaga en ViacomCBS in de portfolio van het bedrijf, waaronder CBS, MTV Entertainment Group en Paramount+. Vorig jaar debuteerde MTV met 'MTV Unplugged: Tony Bennett & Lady Gaga', plus meerdere exclusieve videopremières voor 'Love For Sale', het Grammy®-genomineerde 'I Get A Kick Out Of You', 'I've Got You Under My Skin' en 'Night and Day' uitgezonden op MTV wereldwijd en het Times Square Billboard van ViacomCBS. In 2022 brengt Paramount+ de exclusieve documentaire van 'The Lady and The Legend'.

'One Last Time: An Evening With Tony Bennett And Lady Gaga', vrijdag 21 januari om 20.05 uur op MTV.