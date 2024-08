Kijk vanaf zondag naar 'House Hunters: All Stars' op HGTV

De kopers van House Hunters krijgen dit keer een extra VIP-behandeling. Want voor het eerst helpen de sterren van verschillende HGTV-programma's mee met het kiezen van de ideale woning.

Niemand minder dan Egypt Sherrod en Mike Jackson, Jasmine Roth, Mina Starsiak Hawk, Rico Leon, Chelsea en Cole DeBoer, Heather Rae El Moussa, Page Turner, Brian en Mika Kleinschmidt, Keith Bynum, Evan Thomas, Veronica Valencia, Lyndsay Lamb en Leslie Davis maken hun opwachting in deze speciale 'House Hunters: All Stars' en gebruiken hun expertise om de perfecte woning te vinden.

De ontwerpers en renovatie-experts kunnen als geen ander dwars door de eventuele minpunten van een woning heen kijken om de potentie te schetsen voor de nieuwe kopers. Het spits van deze leuke serie wordt afgebeten door Galey Alix die met haar programma 'Home in a Hartbeat' al heeft laten zien in een weekend een huis te kunnen verbouwen. Kan ze ook in een weekend een huis vinden voor Stefanie en Mike die van New Jersey naar Florida verhuizen? Er staan veel wensen op hun lijstje, maar er is weinig tijd voor een beslissing. Laat dat maar aan de energieke Galey over...

'House Hunters: All Stars', vanaf zondag 1 september om 21.30 op HGTV.